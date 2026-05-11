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    Kaffeepreise sinken erneut

    Für Sie zusammengefasst
    • Lebensmittelhändler senken Preise um 10–50 Cent
    • Kilo Bohnen jetzt 10,49 bis 11,49 Euro erhältlich
    • Kaffee bleibt deutlich teurer als 2023 wegen Ernte
    Kaffeepreise sinken erneut
    Foto: Siarhei - 356130783

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Kaffee wird etwas günstiger. Die großen Lebensmittelhändler senken erneut die Preise ihrer Eigenmarken. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.

    Die Produkte kosten seit dieser Woche 10 bis 50 Cent weniger als bisher. Eine Kilo-Packung Bohnen liegt - je nach Sorte - zwischen 10,49 und 11,49 Euro. 500 Gramm gemahlener Röstkaffee sind ab 4,79 Euro erhältlich. Auch Pads und Kapseln werden billiger.

    Betroffen sind Marken wie "Bellarom", "Barissimo" oder "Gut & Günstig". Der Discounter Lidl begründete den Schritt mit sinkenden Rohstoffpreisen. Die Handelsketten hatten die Preise bereits im März sowie im Oktober 2025 reduziert.

    Starker Preisanstieg wegen schlechter Ernten

    Kaffee ist jedoch weiterhin deutlich teurer als 2023. Damals zahlten Verbraucherinnen und Verbraucher für ein Kilo Eigenmarken-Bohnen weniger als acht Euro, gemahlener Röstkaffee kostete weniger als vier Euro.

    Wie viele andere Lebensmittel hat sich auch Kaffee in den vergangenen Jahren stark verteuert. Grund dafür waren höhere Rohstoffpreise infolge von Trockenheit und schwachen Ernten. Bohnenkaffee war nach Angaben des Statistischen Bundesamts im März im Schnitt 57 Prozent teurer als 2020, Kaffeepads und -kapseln 52 Prozent teurer./cr/DP/zb






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