PRO DV AG: Stabiler Start ins Jahr 2026 – Ausblick bestätigt
PRO DV startet 2026 mit stabiler Basis: Integration von Secure Infrastructure im Plan, Ergebnis nahezu ausgeglichen, Ausblick auf Wachstum und leicht positive Rendite bleibt bestehen.
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- Q1 2026: Gesamtleistung 1.101 T€; EBIT -21 T€ – damit ein in etwa ausgeglichenes Ergebnis.
- Integration des von der insolventen NETFOX AG übernommenen Leistungsbereichs „Secure Infrastructure“ läuft planmäßig; Anlaufkosten wurden zügig reduziert und der Bereich auf ein solides Fundament gestellt.
- PRO DV bestätigt den Ausblick für 2026: trotz gesamtwirtschaftlicher Zurückhaltung werden deutlich steigende Umsätze und ein leicht positives Jahresergebnis erwartet.
- Geschäftsmodell: IT‑Beratung und Sicherheitslösungen mit starker Verankerung von Informationssicherheit (ISMS).
- Kompetenzschwerpunkte: Workforce Management (WFM), Business Continuity Management (BCM), Identity Access Management (IAM) und Secure Modern Collaboration (SMC).
- Unternehmensdaten: Gegründet 1979, seit 2000 börsennotiert (WKN A4096T / ISIN DE000A4096T1); Hauptsitz Dortmund, weitere Standorte Düsseldorf und Potsdam; CEO: Gregor Steverding.
Der Kurs von PRO DV lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,2300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,76 % im Minus.
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