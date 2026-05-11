🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPRO DV AktievorwärtsNachrichten zu PRO DV
    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    PRO DV AG: Stabiler Start ins Jahr 2026 – Ausblick bestätigt

    PRO DV startet 2026 mit stabiler Basis: Integration von Secure Infrastructure im Plan, Ergebnis nahezu ausgeglichen, Ausblick auf Wachstum und leicht positive Rendite bleibt bestehen.

    PRO DV AG: Stabiler Start ins Jahr 2026 – Ausblick bestätigt
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Q1 2026: Gesamtleistung 1.101 T€; EBIT -21 T€ – damit ein in etwa ausgeglichenes Ergebnis.
    • Integration des von der insolventen NETFOX AG übernommenen Leistungsbereichs „Secure Infrastructure“ läuft planmäßig; Anlaufkosten wurden zügig reduziert und der Bereich auf ein solides Fundament gestellt.
    • PRO DV bestätigt den Ausblick für 2026: trotz gesamtwirtschaftlicher Zurückhaltung werden deutlich steigende Umsätze und ein leicht positives Jahresergebnis erwartet.
    • Geschäftsmodell: IT‑Beratung und Sicherheitslösungen mit starker Verankerung von Informationssicherheit (ISMS).
    • Kompetenzschwerpunkte: Workforce Management (WFM), Business Continuity Management (BCM), Identity Access Management (IAM) und Secure Modern Collaboration (SMC).
    • Unternehmensdaten: Gegründet 1979, seit 2000 börsennotiert (WKN A4096T / ISIN DE000A4096T1); Hauptsitz Dortmund, weitere Standorte Düsseldorf und Potsdam; CEO: Gregor Steverding.

    Der Kurs von PRO DV lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,2300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,76 % im Minus.


    PRO DV

    +0,88 %
    +5,56 %
    +5,61 %
    +3,67 %
    -21,53 %
    +149,72 %
    +189,74 %
    +297,19 %
    -90,00 %
    ISIN:DE000A4096T1WKN:A4096T
    PRO DV direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    PRO DV AG: Stabiler Start ins Jahr 2026 – Ausblick bestätigt PRO DV startet 2026 mit stabiler Basis: Integration von Secure Infrastructure im Plan, Ergebnis nahezu ausgeglichen, Ausblick auf Wachstum und leicht positive Rendite bleibt bestehen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     