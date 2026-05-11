Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 11.05. - FTSE Athex 20 stark +1,23 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 24.293,54 PKT und verliert bisher -0,42 %.
Top-Werte: Deutsche Boerse +1,56 %, BASF +1,00 %, Deutsche Telekom +0,67 %
Flop-Werte: GEA Group -5,34 %, Rheinmetall -4,87 %, Commerzbank -3,06 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.062,77 PKT und fällt um -0,97 %.
Top-Werte: Delivery Hero +8,87 %, Schaeffler +4,29 %, Redcare Pharmacy +1,83 %
Flop-Werte: HENSOLDT -4,71 %, RENK Group -4,56 %, ThyssenKrupp -4,02 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.788,70 PKT und fällt um -0,24 %.
Top-Werte: Evotec +2,85 %, Nagarro +1,93 %, SUESS MicroTec +1,08 %
Flop-Werte: HENSOLDT -4,71 %, Elmos Semiconductor -2,17 %, SILTRONIC AG -2,02 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:49) bei 5.895,34 PKT und fällt um -0,59 %.
Top-Werte: argenx +2,46 %, ENI +1,99 %, TotalEnergies +1,72 %
Flop-Werte: AXA -5,49 %, Rheinmetall -4,87 %, SAFRAN -3,07 %
Der ATX bewegt sich bei 5.917,37 PKT und steigt um +0,27 %.
Top-Werte: Raiffeisen Bank International +3,38 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,90 %, BAWAG Group +0,44 %
Flop-Werte: Palfinger -2,79 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,75 %, Wienerberger -2,61 %
Der SMI bewegt sich bei 13.107,21 PKT und fällt um -0,31 %.
Top-Werte: Holcim +1,21 %, UBS Group +0,74 %, Swiss Re +0,41 %
Flop-Werte: Swiss Life Holding -4,11 %, CIE Financiere Richemont -2,40 %, Sika -2,18 %
Der CAC 40 steht bei 8.050,70 PKT und verliert bisher -0,87 %.
Top-Werte: ENGIE +1,98 %, TotalEnergies +1,72 %, Carrefour +1,44 %
Flop-Werte: Veolia Environnement -6,09 %, AXA -5,49 %, Renault -3,99 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.061,64 PKT und verliert bisher -0,58 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +1,21 %, AstraZeneca -0,03 %, Telia Company -0,23 %
Flop-Werte: Sandvik -3,44 %, Volvo Registered (B) -1,95 %, Assa Abloy Registered (B) -1,94 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.760,00 PKT und gewinnt bisher +1,23 %.
Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,53 %, Public Power +2,31 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,27 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,66 %, Viohalco -2,19 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,60 %
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