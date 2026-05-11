🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Ein kleiner Reißverschluss, eine große Macht

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    NOTAPE erfindet den Reißverschluss neu und sorgt für bahnbrechende Innovationen in der Bekleidungsindustrie

    RIVA DEL GARDA, Italien, Mai 11, 2026 /PRNewswire/ -- Auf der EOW Outdoor Trade Show, die vom 17. bis 19. Mai 2026 in Italien stattfindet, wird NOTAPEs revolutionärer bandloser und nahtloser Reißverschluss vorgestellt. NOTAPE durchbricht das jahrhundertealte, schrittweise Innovationsparadigma der Reißverschlussindustrie und löst die strukturellen Kerndefekte herkömmlicher Reißverschlüsse durch systemische Durchbrüche in Struktur, Design, Herstellung, Leistung und Geschäftsmodellen. Damit setzt NOTAPE einen neuen Industriestandard für technologische Innovation und eco-design in der Bekleidungs- und Outdoor-Branche.

    NOTAPE’s revolutionary tapeless and seamless zipper

    Architektur: Von der Montage zur Integration

    Bei der traditionellen Innovation von Reißverschlüssen ging es immer um Addition: glattere Schieber, robustere Zähne, umweltfreundlichere Bandgarne. Die zugrunde liegende Struktur hat sich jedoch nie geändert - die Zähne müssen mit einem separaten Gewebeband am Kleidungsstück befestigt werden. Durch dieses "Zusammenbau-Denken" bleibt der Reißverschluss ein aufgesetztes Teil, niemals Teil des Kleidungsstücks selbst. NOTAPE entfernt das unabhängige Klebeband und integriert die Zähne direkt in das Gewebe. Der Reißverschluss wird zu einer natürlichen Verlängerung des Stoffes und eröffnet neue Möglichkeiten für Design, Herstellung und Nachhaltigkeit.

    Entwurf: Das Skelett des Reißverschlusses neu erfinden

    Herkömmliche Reißverschlüsse folgen einer "Zähne + Band"-Logik，NOTAPE erfindet das Skelett neu. Während herkömmliche Reißverschlüsse am Band "hängen", "wächst" der Reißverschluss von NOTAPE auf dem Stoff. Die Zähne sind selbsttragend und bilden sich direkt auf dem Gewebe durch eine einteilige integrierte Konstruktion. Der Reißverschluss ist nicht mehr ein Zusatz, sondern eine funktionale Zone, die aus dem Stoff herausragt - optisch unsichtbar, strukturell verschmolzen.

    Herstellung: Vom Zeitalter des Nähens zum Zeitalter des Formens

    Die herkömmliche Produktion umfasst mehrere Schritte in verschiedenen Fabriken, wobei sich Fehler und Koordinationskosten häufen. Das Färben verbraucht Energie und Wasser, das Nähen erfordert qualifizierte Arbeitskräfte und birgt das Risiko von Nacharbeiten. NOTAPE vereinfacht den Prozess zu einer integrierten Formgebung in einem Schritt: Der Stoff wird in das Gerät eingeführt und die Zähne werden direkt auf ihm geformt. Bandweben, Färben, Transport und Nähen entfallen. NOTAPE verkauft nicht nur Reißverschlüsse, sondern hilft Fabriken, "Schritte zu löschen".

    Seite 1 von 2 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Ein kleiner Reißverschluss, eine große Macht NOTAPE erfindet den Reißverschluss neu und sorgt für bahnbrechende Innovationen in der Bekleidungsindustrie RIVA DEL GARDA, Italien, Mai 11, 2026 /PRNewswire/ - Auf der EOW Outdoor Trade Show, die vom 17. bis 19. Mai 2026 in Italien stattfindet, wird NOTAPEs revolutionärer bandloser und nahtloser Reißverschluss vorgestellt. NOTAPE durchbricht das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     