NOTAPE erfindet den Reißverschluss neu und sorgt für bahnbrechende Innovationen in der Bekleidungsindustrie

RIVA DEL GARDA, Italien, Mai 11, 2026 /PRNewswire/ -- Auf der EOW Outdoor Trade Show, die vom 17. bis 19. Mai 2026 in Italien stattfindet, wird NOTAPEs revolutionärer bandloser und nahtloser Reißverschluss vorgestellt. NOTAPE durchbricht das jahrhundertealte, schrittweise Innovationsparadigma der Reißverschlussindustrie und löst die strukturellen Kerndefekte herkömmlicher Reißverschlüsse durch systemische Durchbrüche in Struktur, Design, Herstellung, Leistung und Geschäftsmodellen. Damit setzt NOTAPE einen neuen Industriestandard für technologische Innovation und eco-design in der Bekleidungs- und Outdoor-Branche.

Bei der traditionellen Innovation von Reißverschlüssen ging es immer um Addition: glattere Schieber, robustere Zähne, umweltfreundlichere Bandgarne. Die zugrunde liegende Struktur hat sich jedoch nie geändert - die Zähne müssen mit einem separaten Gewebeband am Kleidungsstück befestigt werden. Durch dieses "Zusammenbau-Denken" bleibt der Reißverschluss ein aufgesetztes Teil, niemals Teil des Kleidungsstücks selbst. NOTAPE entfernt das unabhängige Klebeband und integriert die Zähne direkt in das Gewebe. Der Reißverschluss wird zu einer natürlichen Verlängerung des Stoffes und eröffnet neue Möglichkeiten für Design, Herstellung und Nachhaltigkeit.

Entwurf: Das Skelett des Reißverschlusses neu erfinden

Herkömmliche Reißverschlüsse folgen einer "Zähne + Band"-Logik，NOTAPE erfindet das Skelett neu. Während herkömmliche Reißverschlüsse am Band "hängen", "wächst" der Reißverschluss von NOTAPE auf dem Stoff. Die Zähne sind selbsttragend und bilden sich direkt auf dem Gewebe durch eine einteilige integrierte Konstruktion. Der Reißverschluss ist nicht mehr ein Zusatz, sondern eine funktionale Zone, die aus dem Stoff herausragt - optisch unsichtbar, strukturell verschmolzen.

Herstellung: Vom Zeitalter des Nähens zum Zeitalter des Formens

Die herkömmliche Produktion umfasst mehrere Schritte in verschiedenen Fabriken, wobei sich Fehler und Koordinationskosten häufen. Das Färben verbraucht Energie und Wasser, das Nähen erfordert qualifizierte Arbeitskräfte und birgt das Risiko von Nacharbeiten. NOTAPE vereinfacht den Prozess zu einer integrierten Formgebung in einem Schritt: Der Stoff wird in das Gerät eingeführt und die Zähne werden direkt auf ihm geformt. Bandweben, Färben, Transport und Nähen entfallen. NOTAPE verkauft nicht nur Reißverschlüsse, sondern hilft Fabriken, "Schritte zu löschen".