Südosteuropa statt Silicon Valley: Blackstone überrascht mit neuem Deal

Skroutz gilt als führende E-Commerce-Plattform Griechenlands. Das Unternehmen bietet mehr als 12 Millionen Produkte von rund 9.000 Händlern an und erreicht etwa 2,5 Millionen aktive Nutzer. Neben dem Marktplatz betreibt die Firma eigene Logistik- und Fulfillment-Dienste sowie ein Fintech-Angebot und ein wachsendes Werbegeschäft.

Der US-Investor Blackstone übernimmt die Mehrheit am griechischen Online-Marktplatz Skroutz. Verkäufer ist CVC Capital Partners. Finanzielle Details nannten die Unternehmen nicht. Der Abschluss der Transaktion wird für die 2. Jahreshälfte 2026 erwartet und steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Blackstone setzt auf Wachstum in Südosteuropa

Blackstone baut mit der Übernahme seine Wette auf digitale Plattformen weiter aus. Der Investor verweist auf das weiterhin vergleichsweise niedrige Niveau des Onlinehandels in Griechenland und Südosteuropa. Genau darin sieht der Konzern großes Wachstumspotenzial.

Alexander Walsh, Senior Managing Director bei Blackstone, erklärte in der Pressemitteilung: "George und das Skroutz-Team haben eine herausragende Plattform mit einer starken Marke aufgebaut." Das Unternehmen sei "gut positioniert", um vom weiteren Wachstum des Onlinehandels in Griechenland und Südosteuropa zu profitieren.

Skroutz expandierte zuletzt über den Heimatmarkt hinaus nach Zypern sowie nach Rumänien und Bulgarien. Das Unternehmen will seine Präsenz in Südosteuropa weiter ausbauen.

Gründer bleiben an Bord

Die Gründer verkaufen im Rahmen des Deals einen Teil ihrer Anteile, bleiben aber investiert. Auch die operative Führung bleibt unverändert. George Chatzigeorgiou bleibt Vorstandschef von Skroutz.

Der CEO sprach von einem "bedeutenden neuen Kapitel" für das Unternehmen. Skroutz habe sich seit der Gründung im Jahr 2005 stark verändert und sich in den vergangenen Jahren vom Preisvergleichsdienst zu einem vollständig integrierten Online-Marktplatz entwickelt. Chatzigeorgiou dankte CVC für die Unterstützung der vergangenen sechs Jahre. Zugleich betonte er die Erwartungen an den neuen Eigentümer: "Blackstone [wird] uns dabei helfen, unsere nächste Phase der Innovation und des Wachstums zu beschleunigen.“

CVC zieht positive Bilanz

Auch CVC bewertet die Entwicklung positiv. Griechenland-Chef Alex Fotakidis erklärte, gemeinsam mit Gründern und Management habe man massiv in Infrastruktur, Händlerlösungen und das Kundenerlebnis investiert. Dadurch sei Skroutz erfolgreich zum führenden E-Commerce-Marktplatz des Landes ausgebaut worden.

Blackstone investierte zuletzt verstärkt in digitale Plattformen. Dazu gehören Beteiligungen an dem Kleinanzeigenkonzern Adevinta sowie am Immobilienportal Property Finder im Nahen Osten und Nordafrika.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion