🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBlackstone AktievorwärtsNachrichten zu Blackstone

    Verborgener Online-Star

    721 Aufrufe 721 0 Kommentare 0 Kommentare

    Südosteuropa statt Silicon Valley: Blackstone überrascht mit neuem Deal

    Blackstone übernimmt die Mehrheit an Skroutz. Der Investor setzt auf den boomenden Onlinehandel in Südosteuropa und große Wachstumschancen.

    Für Sie zusammengefasst
    Verborgener Online-Star - Südosteuropa statt Silicon Valley: Blackstone überrascht mit neuem Deal
    Foto: Anthony Behar - Sipa USA

    Der US-Investor Blackstone übernimmt die Mehrheit am griechischen Online-Marktplatz Skroutz. Verkäufer ist CVC Capital Partners. Finanzielle Details nannten die Unternehmen nicht. Der Abschluss der Transaktion wird für die 2. Jahreshälfte 2026 erwartet und steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.

    Skroutz gilt als führende E-Commerce-Plattform Griechenlands. Das Unternehmen bietet mehr als 12 Millionen Produkte von rund 9.000 Händlern an und erreicht etwa 2,5 Millionen aktive Nutzer. Neben dem Marktplatz betreibt die Firma eigene Logistik- und Fulfillment-Dienste sowie ein Fintech-Angebot und ein wachsendes Werbegeschäft.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu CVC Capital Partners plc!
    Long
    11,94€
    Basispreis
    1,37
    Ask
    × 9,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    14,96€
    Basispreis
    1,87
    Ask
    × 7,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Blackstone setzt auf Wachstum in Südosteuropa

    Blackstone baut mit der Übernahme seine Wette auf digitale Plattformen weiter aus. Der Investor verweist auf das weiterhin vergleichsweise niedrige Niveau des Onlinehandels in Griechenland und Südosteuropa. Genau darin sieht der Konzern großes Wachstumspotenzial.

    Alexander Walsh, Senior Managing Director bei Blackstone, erklärte in der Pressemitteilung: "George und das Skroutz-Team haben eine herausragende Plattform mit einer starken Marke aufgebaut." Das Unternehmen sei "gut positioniert", um vom weiteren Wachstum des Onlinehandels in Griechenland und Südosteuropa zu profitieren.

    Skroutz expandierte zuletzt über den Heimatmarkt hinaus nach Zypern sowie nach Rumänien und Bulgarien. Das Unternehmen will seine Präsenz in Südosteuropa weiter ausbauen.

    Gründer bleiben an Bord

    Die Gründer verkaufen im Rahmen des Deals einen Teil ihrer Anteile, bleiben aber investiert. Auch die operative Führung bleibt unverändert. George Chatzigeorgiou bleibt Vorstandschef von Skroutz.

    Der CEO sprach von einem "bedeutenden neuen Kapitel" für das Unternehmen. Skroutz habe sich seit der Gründung im Jahr 2005 stark verändert und sich in den vergangenen Jahren vom Preisvergleichsdienst zu einem vollständig integrierten Online-Marktplatz entwickelt. Chatzigeorgiou dankte CVC für die Unterstützung der vergangenen sechs Jahre. Zugleich betonte er die Erwartungen an den neuen Eigentümer: "Blackstone [wird] uns dabei helfen, unsere nächste Phase der Innovation und des Wachstums zu beschleunigen.“

    CVC zieht positive Bilanz

    Auch CVC bewertet die Entwicklung positiv. Griechenland-Chef Alex Fotakidis erklärte, gemeinsam mit Gründern und Management habe man massiv in Infrastruktur, Händlerlösungen und das Kundenerlebnis investiert. Dadurch sei Skroutz erfolgreich zum führenden E-Commerce-Marktplatz des Landes ausgebaut worden.

    Blackstone investierte zuletzt verstärkt in digitale Plattformen. Dazu gehören Beteiligungen an dem Kleinanzeigenkonzern Adevinta sowie am Immobilienportal Property Finder im Nahen Osten und Nordafrika.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Verborgener Online-Star Südosteuropa statt Silicon Valley: Blackstone überrascht mit neuem Deal Blackstone übernimmt die Mehrheit an Skroutz. Der Investor setzt auf den boomenden Onlinehandel in Südosteuropa und große Wachstumschancen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     