🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMTU Aero Engines AktievorwärtsNachrichten zu MTU Aero Engines

    DAX-Wert im Sinkflug

    317 Aufrufe 317 0 Kommentare 0 Kommentare

    Triebwerkhersteller unter Druck: Safran vorn, MTU abgestuft

    Berenberg stuft MTU auf Halten ab und warnt vor einem Ende des Aftermarket-Booms. Die Aktie reagiert zum Wochenstart mit emfpindlichen Verlusten.

    Für Sie zusammengefasst
    DAX-Wert im Sinkflug - Triebwerkhersteller unter Druck: Safran vorn, MTU abgestuft
    Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

    Der Luftfahrtaufschwung nach Corona bekommt Risse. Steigende Kerosinpreise und der Konflikt im Nahen Osten bedrohen das zivile Ersatzteilgeschäft der europäischen Triebwerkhersteller – und Berenberg zieht Konsequenzen: MTU Aero Engines verliert seine Kaufempfehlung und wird auf Halten zurückgestuft. Die Aktie verliert zum Xetra-Handelsstart am Montag gut 2,5 Prozent. Safran bleibt dagegen die Favoriten-Aktie der Analysten, Rolls-Royce verharrt ebenfalls auf Halten.

    Kern der Argumentation ist die Flottenzusammensetzung der drei Hersteller. Safrans eingesetzte Triebwerksflotte ist im Schnitt rund 12,2 Jahre alt – die jüngste der drei Unternehmen, gewichtet nach Programmanteil. Bei Rolls-Royce liegt das Durchschnittsalter bei 13,3 Jahren, bei MTU bei 12,7 Jahren. Nur neun Prozent von Safrans aktiver Flotte ist älter als 25 Jahre, während dieser Anteil bei Rolls-Royce auf 15 Prozent und bei MTU auf 13 Prozent klettert. Triebwerke in dieser Altersklasse gelten als besonders rückfallgefährdet, sobald der Spritpreis dauerhaft hoch bleibt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Safran SA!
    Short
    307,12€
    Basispreis
    2,84
    Ask
    × 12,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    262,89€
    Basispreis
    2,06
    Ask
    × 11,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    MTU Aero Engines

    -2,46 %
    +1,01 %
    -7,12 %
    -21,85 %
    -7,41 %
    +31,06 %
    +43,54 %
    +253,12 %
    +1.278,59 %
    ISIN:DE000A0D9PT0WKN:A0D9PT
    MTU Aero Engines direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Beim Wachstum der Flugstunden seit Jahresbeginn liegt Rolls-Royce mit plus fünf Prozent vorn, gefolgt von Safran mit plus drei Prozent und MTU mit plus zwei Prozent. Der Nahe Osten trübt das Bild deutlich: Dort brachen die Flugstunden für MTU-bestückte Maschinen um 25 Prozent ein. Das ist mehr als doppelt so stark wie bei Safran mit minus zehn Prozent.

    Erfahrungsgemäß schlägt eine Schwäche im Luftverkehr erst mit Verzögerung auf das Ersatzteilgeschäft durch. Nach dem 11. September 2001 dauerte es neun Monate, nach der Finanzkrise 2008 sogar 15 Monate, bis die Nachfrage nach Ersatzteilen spürbar nachgab. Berenberg erwartet deshalb eine Verlangsamung erst im Jahr 2027. Für Safran prognostizieren die Analysten dann noch neun Prozent Wachstum im zivilen Aftermarket, für MTU nur noch 5 Prozent, nach jeweils stärkerem Wachstum im laufenden Jahr.

    970x250_Stills Wallstreet Online.jpg

    Falls sich die Lage im Nahen Osten nicht entspannt und der Kerosinpreis hoch bleibt, drohen bei allen drei Unternehmen Abschläge beim freien Cashflow 2027 von acht bis 13 Prozent gegenüber dem Basisszenario, rechnen die Analysten vor. Rolls-Royce wäre in diesem Szenario mit minus 13 Prozent am stärksten betroffen.

    Berenbergs Zielkurs für MTU wurde von 420 auf 350 Euro gesenkt, die Aktie notiert derzeit bei rund 298 Euro. Safran bleibt mit einem Zielkurs von 355 Euro und aktuellem Kurs von rund 295 Euro eine klare Kaufempfehlung. Die Analysten begründen das mit der vergleichsweise robusten Positionierung: Safran verfüge über die jüngste Flotte und sei mit rund 92 Prozent Anteil an Schmalrumpfflugzeugen deutlich breiter aufgestellt als die Wettbewerber.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 312,38, was eine Steigerung von +4,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    DAX-Wert im Sinkflug Triebwerkhersteller unter Druck: Safran vorn, MTU abgestuft Berenberg stuft MTU auf Halten ab und warnt vor einem Ende des Aftermarket-Booms. Die Aktie reagiert zum Wochenstart mit emfpindlichen Verlusten.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     