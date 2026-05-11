DZ BANK stuft COMMERZBANK AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für die Commerzbank von 34 auf 42 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. "Wir waren und bleiben skeptisch, ob die Bank ihre ambitionierten Ziele erreichen kann", schrieb Philipp Häßler am Montag. "Gleichzeitig haben wir vor allem unsere mittelfristigen Schätzungen nach oben angepasst, weil sich das Zinsumfeld verbessert hat, die Bank erfolgreicher ist als von uns erwartet bei der Erhöhung des Kreditbuches und die Effekte von KI und der Mitarbeiterabbau sich positiv auf die Kosten auswirken werden." Die Bewertung erscheine zwar "nicht billig", allerdings gehöre die Coba in Europa zu den Banken mit dem größten Gewinnpotenzial./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 36,15EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

