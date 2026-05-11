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    Tradingchance

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    Rheinmetall fällt weiter: Geeignete (Turbo)-Calls für Kurskorrektur

    Mit Long-Hebelprodukten können Anleger im Falle einer kurzfristigen aber kräftigen Kurskorrektur hohe prozentuelle Renditechancen vorfinden.

    Der Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009) befindet sich nach dem im Jahr 2022 im Bereich von 100 Euro gestarteten Kursanstieg, der am 4.10.25 bei 2.008 Euro auf einem vorläufigen Allzeithoch gipfelte, in einer ausgeprägten Korrekturphase. Mittlerweile notiert der Wert, der sich auch im frühen Handel des 11.5.26 wieder sehr schwach präsentiert, nach einer nach unten revidierten Analysteneinschätzung und der deutlichen Eintrübung des Chartbildes mit 1.173 Euro um 42 Prozent unterhalb seines 12-Monatshochs gehandelt.

    Wer sich nun der Meinung jener Experten anschließen möchte, die den jüngsten Abverkauf trotz den unter den ambitionierten Anlegererwartungen liegenden Quartalszahlen, überzogen sei, könnte in der Erwartung einer zumindest kurzfristigen Kurskorrektur eine Investition in Long-Hebelprodukte ziehen, die bereits bei einem geringen Kursanstieg hohe Rendite abwerfen kann.

    Call-Optionsschein mit Strike bei 1.200 Euro 

    Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Rheinmetall-Aktie mit Basispreis 1.200 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,01, ISIN: DE000PM1WLR9, wurde beim Rheinmetall-Aktienkurs von 1.173 Euro mit 1,20 – 1,21 Euro gehandelt.

    Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 1.300 Euro zulegen, wo sie zuletzt am 8.5.26 gehandelt wurde, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,96 Euro (+62 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.046,396 Euro

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Rheinmetall-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 1.046,396 Euro, BV 0,01, ISIN: DE000MN6SJN1, wurde beim Rheinmetall-Kurs von 1.173 Euro mit 1,50 – 1,51 Euro gehandelt.

    Wenn die Rheinmetall-Aktie in nächster Zeit auf 1.300 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,53 Euro (+68 Prozent) erhöhen – sofern die Rheinmetall-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 999,84 Euro

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Rheinmetall-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 999,84 Euro, BV 0,01, ISIN: DE000UJ0XFU3, wurde beim Rheinmetall-Kurs von 1.173 Euro mit 1,84 – 1,85 Euro taxiert.

    Bei einem Kursanstieg der Rheinmetall-Aktie auf 1.300 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,00 Euro (+62 Prozent) steigern.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Rheinmetall-Aktien oder von Hebelprodukten auf Rheinmetall-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     





    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
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