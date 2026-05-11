JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Dass Aspex Management - der zweitgrößte Anteilseigner von Delivery Hero - einen Anteil von 5 Prozent an dem Essenslieferanten vom Großaktionär Prosus übernehme, entspreche seiner Einschätzung, schrieb Marcus Diebel am Montag. Allerdings habe er eine größere Transaktion im Bereich von 10 Prozent erwartet. Nächster Kurstreiber für Delivery Hero könnte die Hauptversammlung am 23. Juni werden./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:03 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:03 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,73 % und einem Kurs von 21,55EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 10:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
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