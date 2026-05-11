Siemens Energy punktet weiter beim Netzausbau

Siemens Energy (DE000ENER6Y0) ist mit außergewöhnlich starken Zahlen ins Geschäftsjahr 2026 gestartet und hebt seine Erwartungen an. Bereits im 1. Quartal zeigte sich eine dynamische Entwicklung: Die Auftragseingänge stiegen auf ein Rekordniveau von rund 17,6 Mrd. Euro, ein Plus von über 30 Prozent. Auch der Umsatz legte zweistellig auf etwa 9,7 Mrd. Euro zu, während sich Gewinn und Cashflow deutlich verbesserten. Treiber dieser Entwicklung ist die anhaltend hohe Nachfrage nach Energieinfrastruktur. Vor allem Gas Services und Grid Technologies profitieren von Investitionen in Stromnetze und Kraftwerkskapazitäten, auch im Zuge des globalen Booms rund um Rechenzentren. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Siemens Energy nun ein Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent sowie einen Nettogewinn von rund 4 Mrd. Euro – am oberen Ende der bisherigen Zielspanne.

Der Discounter von Morgan Stanley (DE000MN3Z7A5) erzielt beim Preis von 145,10 Euro eine max. Rendite von 14,90 Euro oder 27,9 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.9.26 zumindest auf Höhe des Caps von 160 Euro notiert. In allen Szenarien erfolgt ein Barausgleich.

Bonus-Strategie mit 27,8 Prozent Puffer (September)

Sofern die Aktie bis zum 18.9.26 niemals die Barriere bei 130 Euro verletzt, erhalten Anleger im Bonus-Cap-Zertifikat der SG (DE000FE0UPE6) den Bonus- und Höchstbetrag von 200 Euro. Beim Preis von 173 Euro errechnet sich eine Renditechance von 27 Euro oder 41,5 Prozent p.a. Im negativen Szenario erfolgt eine Aktienlieferung.

Einkommensstrategie mit 19,75 Prozent p.a. und 4,7 Prozent Puffer (März)

Eine Aktienanleihe (DE000HM2JSU3) der HSBC zahlt einen festen Zinssatz von 19,75 Prozent p.a., was durch den Kaufpreis unter pari zu einer effektiven Rendite von 20,6 Prozent führt, wenn die Aktie am Bewertungstag 19.3.27 zumindest auf 170 Euro handelt. Andernfalls gibt’s 5 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 170 Euro) und Bruchteile im Barausgleich.

ZertifikateReport-Fazit: Die Zahlen belegen: Siemens Energy profitiert massiv von der globalen Elektrifizierungswelle – und gewinnt weiter an Dynamik. Wer sich nahe Allzeithoch lieber defensiv positionieren möchte und für die nächsten vier bis zehn Monate schon bei einer Seitwärtsbewegung attraktive Renditen erzielen will, kann mit einer Zertifikate-Strategie auch zwischenzeitliche Schwächephasen verkraften.

Autor: Thorsten Welgen

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Quelle: zertifikatereport.de