BARCLAYS stuft Argenx auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 900 Euro auf "Overweight" belassen. Mit der US-Zulassung von Vyvgart/Hytrulo gegen die Autoimmunerkrankung SNMG sei der Optimalfall eingetreten, schrieb James Gordon am Montag. Damit werde der Anwendungsbereich des Antikörpers gegen Myasthenia gravis immens ausgeweitet. An seinen Umsatzschätzungen änderte Gordon allerdings nichts. Er sieht das Vyvgart-Potenzial weiter bei bis zu 5,3 Milliarden US-Dollar./rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 05:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 05:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,55 % und einem Kurs von 684,8EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 900

Kursziel alt: 900

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

