BARCLAYS stuft Argenx auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 900 Euro auf "Overweight" belassen. Mit der US-Zulassung von Vyvgart/Hytrulo gegen die Autoimmunerkrankung SNMG sei der Optimalfall eingetreten, schrieb James Gordon am Montag. Damit werde der Anwendungsbereich des Antikörpers gegen Myasthenia gravis immens ausgeweitet. An seinen Umsatzschätzungen änderte Gordon allerdings nichts. Er sieht das Vyvgart-Potenzial weiter bei bis zu 5,3 Milliarden US-Dollar./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 05:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 05:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 05:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 05:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,55 % und einem Kurs von 684,8EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 900
Kursziel alt: 900
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 900
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