GOLDMAN SACHS stuft Argenx auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 830 auf 850 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die US-Zulassung von Vyvgart gegen die Autoimmunerkrankung SNMG untermauere die Marktposition des Antikörpers gegen Myasthenia gravis vor einem spannenden zweiten Halbjahr, schrieb Rajan Sharma am Montag. Hinsichtlich der Vermarktungschancen wies er darauf hin, dass Vyvgart stets für Überraschungen gesorgt habe./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 05:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,55 % und einem Kurs von 684,8EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Rajan Sharma
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 850
Kursziel alt: 830
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Rajan Sharma
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
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