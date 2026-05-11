GOLDMAN SACHS stuft Argenx auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 830 auf 850 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die US-Zulassung von Vyvgart gegen die Autoimmunerkrankung SNMG untermauere die Marktposition des Antikörpers gegen Myasthenia gravis vor einem spannenden zweiten Halbjahr, schrieb Rajan Sharma am Montag. Hinsichtlich der Vermarktungschancen wies er darauf hin, dass Vyvgart stets für Überraschungen gesorgt habe./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 05:26 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,55 % und einem Kurs von 684,8EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Rajan Sharma

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 850

Kursziel alt: 830

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 850,00 € , was eine Steigerung von +26,71% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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