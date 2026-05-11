Delivery Hero Aktie weiter im Aufwärtstrend - 11.05.2026

Die Delivery Hero Aktie notiert aktuell bei 21,395€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,81 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,550 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,08 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Delivery Hero Aktie. Nach einem Plus von +0,08 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 21,395€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Delivery Hero Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -12,56 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,96 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,82 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Delivery Hero -13,16 % verloren.

Während Delivery Hero heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,68 %. Damit gehört Delivery Hero heute zu den auffälligeren Werten.

Delivery Hero Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,96 % 1 Monat +27,82 % 3 Monate -12,56 % 1 Jahr -23,54 %

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Stand: 11.05.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 300 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,48 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Ein weiterhin ausgebliebener Durchbruch in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran hat den deutschen Aktienmarkt am Montag leicht belastet. Die Ölpreise stiegen erneut. Im Blick steht außerdem der China-Besuch von US-Präsident Donald Trump …

Großaktionär Prosus verringert seine Beteiligung an Delivery Hero weiter. Die Internet-Beteiligungsholding habe rund 15,2 Millionen Aktien des im MDax gelisteten deutschen Essenslieferdienstes an den in Hongkong ansässigen Investor Aspex …

Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.