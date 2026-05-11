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    Besonders beachtet!

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    Delivery Hero Aktie weiter im Aufwärtstrend - 11.05.2026

    Am 11.05.2026 ist die Delivery Hero Aktie, bisher, um +7,81 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Delivery Hero Aktie.

    Besonders beachtet! - Delivery Hero Aktie weiter im Aufwärtstrend - 11.05.2026
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

    Delivery Hero Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.05.2026

    Die Delivery Hero Aktie notiert aktuell bei 21,395 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,81 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,550  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,08 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Delivery Hero Aktie. Nach einem Plus von +0,08 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 21,395. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Delivery Hero Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -12,56 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,96 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,82 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Delivery Hero -13,16 % verloren.

    Während Delivery Hero heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,68 %. Damit gehört Delivery Hero heute zu den auffälligeren Werten.

    Delivery Hero Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,96 %
    1 Monat +27,82 %
    3 Monate -12,56 %
    1 Jahr -23,54 %
    Stand: 11.05.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur Delivery Hero Aktie

    Es gibt 300 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,48 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


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    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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