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    Chartanalyse

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    Commerzbank-Aktie vervierfacht: Reifer Bullenmarkt nahe Drei-Jahres-Hoch

    Die Commerzbank-Aktie hat sich in den vergangenen drei Jahren vom Pennystock-Image verabschiedet und zum Börsenstar entwickelt. Nach einer langen Seitwärtsphase dominiert nun ein reifer Bullenmarkt – doch die Nähe zum Rekordhoch erhöht das Risiko für technische Korrekturen.

    Chartanalyse - Commerzbank-Aktie vervierfacht: Reifer Bullenmarkt nahe Drei-Jahres-Hoch
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Dynamischer Aufwärtstrend über drei Jahre

    Ausgehend von Kursen knapp unter 10 Euro im Frühjahr 2023 hat die Commerzbank-Aktie in den vergangenen drei Jahren einen ausgeprägten Aufwärtstrend etabliert. Nach einer längeren Seitwärtsphase zwischen rund 9,50 und 11 Euro kam ab Ende 2023 sukzessiv mehr Dynamik in den Wert. Spätestens ab 2024 beschleunigte sich der Trend deutlich: Die Notierung arbeitete sich zunächst in den Bereich um 15 Euro vor, bevor ab 2025 eine steile Rally einsetzte. Diese führte den Kurs Schritt für Schritt über 20, 25 und 30 Euro hinaus bis zum aktuellen 3-Jahres-Hoch bei 37,06 Euro vom 6. Mai 2026. Das 3-Jahres-Tief im Datensatz liegt bei 9,148 Euro vom 7. September 2023 – damit hat sich der Wert in der Spitze mehr als vervierfacht. Insgesamt zeigt das Chartbild einen klaren, wenn auch von zwischenzeitlichen Korrekturen begleiteten Bullenmarkt.#/p##

    Aktuelle Lage im oberen Extrembereich

    Der jüngste Schlusskurs liegt bei 35,85 Euro (8. Mai 2026) und damit nur knapp unter dem Rekordhoch von 37,06 Euro. Bezogen auf die Spanne zwischen 3-Jahres-Tief und 3-Jahres-Hoch notiert die Aktie damit bei rund 95 Prozent des Korridors – also nahe am oberen Extrembereich. Nach der Rally von unter 30 Euro im März 2026 auf über 35 Euro im April und Mai hat sich der Kurs zuletzt auf hohem Niveau eingependelt. Rücksetzer wurden bislang zügig aufgefangen, was auf anhaltende Nachfrage und eine robuste Trendstruktur hindeutet. Gleichzeitig steigt mit der Nähe zum Hoch das Risiko kurzfristiger Gewinnmitnahmen, ohne dass der übergeordnete Aufwärtstrend bislang in Frage gestellt wäre.#/p##

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    200-Tage-Linie klar unterschritten – Trend bleibt intakt

    Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der vorliegenden Kursreihe deutlich unter dem aktuellen Niveau. Angesichts der überwiegend zwischen 20 und 30 Euro liegenden Notierungen im Jahr 2025 und der anschließenden Rally ist eine 200-Tage-Linie im Bereich um etwa 30 bis 31 Euro plausibel. Damit handelt die Commerzbank-Aktie aktuell mit einem Aufschlag von grob 15 Prozent auf diesen langfristigen Durchschnitt. Ein derartiger Abstand signalisiert einen reifen, aber intakten Aufwärtstrend: Der Markt befindet sich klar in der Hand der Bullen, zugleich steigt die Wahrscheinlichkeit technischer Konsolidierungen, um den Abstand zur langfristigen Trendlinie wieder zu verringern. Solange Rücksetzer oberhalb der 200-Tage-Linie enden, bleibt das positive mittelfristige Bild bestehen.#/p##

    Wichtige Unterstützungen und Widerstände im Überblick

    Auf der Unterseite hat sich eine markante Unterstützungszone im Bereich von 30 bis 32 Euro herausgebildet. Dort drehte die Aktie im März und April 2026 mehrfach nach oben, nachdem zuvor bereits im Herbst 2025 mehrere Konsolidierungen in diesem Bereich ausgelaufen waren. Ein Bruch dieser Zone würde den kurzfristigen Aufwärtstrend zwar dämpfen, die übergeordnete Struktur wäre aber erst im Bereich um 26 bis 28 Euro ernsthaft gefährdet, wo im Sommer 2025 eine längere Seitwärtsphase verlief. Auf der Oberseite stellt das Hoch bei 37,06 Euro den zentralen Widerstand dar. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Weg in bislang unbekanntes Terrain öffnen und den Aufwärtstrend fortschreiben. Bis dahin ist im Bereich um 35 bis 36 Euro mit schwankungsreichen Bewegungen zu rechnen, da hier kurzfristige Trader Gewinne realisieren und neue Käufer in den Markt kommen.#/p##

    Commerzbank

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

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