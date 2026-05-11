Iran setzt Trump Schachmatt, Ölpreis steigt!

Der Iran lehnt die Bedingungen der USA ab - und setzt damit faktisch Trump Schachmatt., wie der steigende Ölpreis zeigt! Jetzt hat zwei Alternativen, bevor er nach China reist: entweder verzweifelt versuchen, die Straße von Hormus freizuschießen - oder die Füße still halten und faktisch als Verlierer nach Peking reisen, der um Vermittlung durch Xi Jinping bitten muss. Der Iran weiß, dass jeder Tag mit gesperrter Hormus-Passage den Druck auf Trump erhöht, also spielt Teheran weiter auf Zeit und entdeckt mit den Internet-Kabeln in der Straße von Hormus ein neues Druckmittel. Es sieht so aus, dass Trump nun eine Lektion im Bereich "The art of the deal" bekommt" - eben weil er die schlechteren Karten hat. Wie reagieren die maßlos überkauften US-Aktienmärkte auf den steigenden Ölpreis und die Aussicht, dass Hormus absehbar geblockt bleibt?

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