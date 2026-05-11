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    Iran setzt Trump Schachmatt, Ölpreis steigt!

    Jetzt hat zwei Alternativen, bevor er nach China reist: entweder verzweifelt versuchen, die Straße von Hormus freizuschießen - oder die Füße still halten und faktisch als Verlierer nach Peking reisen

    Der Iran lehnt die Bedingungen der USA ab - und setzt damit faktisch Trump Schachmatt., wie der steigende Ölpreis zeigt! Jetzt hat zwei Alternativen, bevor er nach China reist: entweder verzweifelt versuchen, die Straße von Hormus freizuschießen - oder die Füße still halten und faktisch als Verlierer nach Peking reisen, der um Vermittlung durch Xi Jinping bitten muss. Der Iran weiß, dass jeder Tag mit gesperrter Hormus-Passage den Druck auf Trump erhöht, also spielt Teheran weiter auf Zeit und entdeckt mit den Internet-Kabeln in der Straße von Hormus ein neues Druckmittel. Es sieht so aus, dass Trump nun eine Lektion im Bereich "The art of the deal" bekommt" - eben weil er die schlechteren Karten hat. Wie reagieren die maßlos überkauften US-Aktienmärkte auf den steigenden Ölpreis und die Aussicht, dass Hormus absehbar geblockt bleibt?

    Das Video "Iran setzt Trump Schachmatt, Ölpreis steigt!" sehen Sie hier..

     




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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