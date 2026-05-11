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    Aktie mehr als 10 % im Plus!

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    Asos-Aktie hebt ab: Dieser Deal bringt plötzlich Millionen

    Asos verkauft sein Lichfield-Lager an Marks & Spencer, kassiert Millionen, spart jährlich Kosten – und die Aktie springt kräftig an.

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie mehr als 10 % im Plus! - Asos-Aktie hebt ab: Dieser Deal bringt plötzlich Millionen
    Foto: picture alliance / empics | Tim Goode

    Asos gab am Montag bekannt, dass es ein Logistikzentrum in Großbritannien an die Marks & Spencer Group verkauft und dafür 66 Millionen Pfund Sterling (76,3 Millionen Euro) eingenommen hat. Der Modehändler gab an, dass der Verkauf des Logistikzentrums in Lichfield Einsparungen von 6 Millionen Pfund pro Jahr bringen werde.

    Asos teilte diesbezüglich mit: "In den letzten drei Jahren haben Verbesserungen beim Lagerumschlag und der Ausbau flexibler Fulfillment-Lösungen, einschließlich der Einführung von Asos Fulfilment Services im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025, zu einem strukturell geringeren Kapazitätsbedarf geführt. Die Veräußerung des Fulfillment-Centers in Lichfield unterstreicht die kontinuierlichen Fortschritte von Asos im Rahmen seiner strategischen Säule eines effizienten Betriebsmodells mit Fokus auf die Vereinfachung von Abläufen und folgt der früheren Entscheidung, den Standort aufgrund von Überkapazitäten stillzulegen. Die Fulfillment-Center des Konzerns in Barnsley und Berlin bieten ausreichende Kapazitäten, um zukünftiges Wachstum zu unterstützen. Nach dem Verkauf des Logistikzentrums in Lichfield verfügt die Gruppe über ein weiteres nicht zum Kerngeschäft gehörendes Vermögen, das vollständig abgeschrieben wurde: ihr Logistikzentrum in Atlanta. Der Vorstand ist der Ansicht, dass die Transaktion im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre liegt."

    Asos gab an, dass der Deal voraussichtlich zu einem einmaligen Vorsteuergewinn von 85 Millionen Pfund Sterling (98,2 Millionen Euro) führen wird. Das Unternehmen ergänzte: "Der Verkauf von Lichfield ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Verbesserung der Finanzlage von Asos, nach der Refinanzierung im November 2025 und der Rückzahlung der Wandelanleihen 2026 im letzten Monat. Die Transaktion realisiert einen erheblichen Wert aus einem nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswert. Der Nettoerlös wird dazu verwendet, die finanzielle Flexibilität für die Umsetzung der Konzernstrategie zu erhalten."

    Die Aktie von Asos ist am Montag auf Tradegate mit mehr als 10 Prozent stark im Plus.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 

    Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,43 % und einem Kurs von 2,73EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 09:43 Uhr) gehandelt.



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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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