AKTIE IM FOKUS
Argenx gefragt - Weitere US-Zulassung für Medikament Vyvgart
- Argenx Aktien stiegen in Brüssel nach US Zulassung
- Vyvgart Zulassung erweitert Einsatz bei SNMG
- Barclays schätzt 10000 bis 11000 neue Patienten
BRÜSSEL (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Pharmakonzerns Argenx sind am Montag an der Brüsseler Börse nach einer Zulassungserweiterung in den USA für Vyvgart um zuletzt 2,1 Prozent gestiegen. In einem etwas schwächeren Marktumfeld waren die Titel damit der Spitzenreiter im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx. Der Spitzen-Tagesgewinn war sogar 3,3 Prozent hoch. Die Titel blieben damit aber in ihrer Spanne der vergangenen Tage. Die Zulassungserweiterung war bereits am Freitagabend bekannt gegeben worden.
In den USA wird das Spektrum des Blockbuster-Mittels Vyvgart beim Einsatz gegen die generalisierte Myasthenia gravis erweitert - einer chronischen Autoimmunerkrankung, die Muskelschwäche verursacht. Mit der US-Zulassung gegen die seronegative Variante (SNMG) sei der Optimalfall eingetreten, kommentierte der Barclays-Analyst James Gordon am Montag. Er spricht von 10.000 bis 11.000 neuen Patienten, die damit weltweit erreicht werden könnten./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur argenx Aktie
Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,55 % und einem Kurs von 684,8 auf Tradegate (11. Mai 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der argenx Aktie um +0,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,62 %.
Die Marktkapitalisierung von argenx bezifferte sich zuletzt auf 42,34 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 860,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 725,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 915,00EUR was eine Bandbreite von +6,43 %/+34,32 % bedeutet.