🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    AKTIEN IM FOKUS 2

    393 Aufrufe 393 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rüstungswerte im Abverkauf - Rheinmetall weiter auf Talfahrt

    Für Sie zusammengefasst
    • Rüstungswerte haben seit dem Wochenende Verluste
    • TKMS trotz guter Zahlen rasch ins Minus gedreht
    • Rheinmetall stark gefallen auf tiefsten Stand
    AKTIEN IM FOKUS 2 - Rüstungswerte im Abverkauf - Rheinmetall weiter auf Talfahrt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kursentwicklungen, weitere Stimmen, Text neu gefasst)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vor dem Wochenende bereits sehr schwachen Papiere von Rüstungswerten haben am Montag ihre Verluste ausgeweitet. Auch TKMS , die vorbörslich noch Auftrieb bekommen hatten von gut aufgenommenen Geschäftszahlen, drehten rasch ins Minus mit zuletzt 2,4 Prozent auf 76,80 Euro.

    Der Marineschiffbauer hatte nach Zuwächsen im ersten Halbjahr die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Der Hersteller von U-Booten und Überwasserschiffen profitiert weiter von hohen Ausgaben der Regierungen für Militär. Das zum Industriekonzern Thyssenkrupp gehörende Unternehmen kann trotz Rückgängen beim Neugeschäft auf einen rekordhohen Auftragsbestand bauen. Ein Händler nannte die Zahlen von TKMS auf den ersten Blick solide. Allgemein sei am Markt aber die Rüstungsstory inzwischen "out", sodass die Geschäftszahlen nicht mehr reichten für eine Kurserholung.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Short
    1.250,55€
    Basispreis
    0,81
    Ask
    × 14,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.109,36€
    Basispreis
    0,85
    Ask
    × 14,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bei Rheinmetall verschärfte sich am Montagmorgen die Talfahrt. Beim Kurs von mittlerweile unter 1.200 Euro verloren die Papiere zuletzt 3 Prozent. Am Freitag waren sie nach einem kritischen Kommentar von JPMorgan bereits erneut stark abgerutscht. Sie notieren aktuell auf dem tiefsten Stand seit April 2025 und haben in diesem Jahr nun schon fast ein Viertel verloren. Warburg Research hält den Ausverkauf zwar für überzogen und stufte die Anteile jetzt auf "Buy" hoch. Davon konnten Rheinmetall zum Wochenauftakt aber nicht profitieren.

    Die Aktien von Renk sackten am Montag um gut 3 Prozent ab, nachdem sie am Freitag ebenfalls stark nachgegeben hatten. Hensoldt standen am Montag mit ähnlichen hohen Abschlägen weiter unter Druck.

    Rüstungswerte stehen seit geraumer Zeit auf den Verkaufszetteln der Investoren - auch und vor allem angesichts der Friedensbemühungen in der Ukraine. Mit einem nachhaltigen Waffenstillstand in der Ukraine würde der wichtigste Treiber für Rüstung wegfallen, schrieben am Montag die Experten von Bernstein Research.

    Aktien von Rüstungsunternehmen mit hohem Umsatzanteil an Landsystemen wie Munition, Panzer und Transportfahrzeuge sehen die Analysten als am stärksten gefährdet. Darunter seien Rheinmetall und auch Renk, deren Produkte im Ukraine-Krieg mit am intensivsten verwendet werden./ajx/bek/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,52 % und einem Kurs von 1.178 auf Tradegate (11. Mai 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -14,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 54,31 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.960,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.220,00EUR was eine Bandbreite von +26,77 %/+87,63 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Risiken der Rheinmetall-Aktie: Erwarteter kleiner Rebound versus Warnungen vor Überbewertung und weiteren Rückgängen (Gap bei 828, möglicher Boden um ~500). Diskutiert werden Insiderkäufe/-verkäufe (Papperger) als Signal, ein verzögerter/gekürzter Großauftrag, die Bedeutung sehr starker Q2-Zahlen und Verluste bei Daytradern.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS 2 Rüstungswerte im Abverkauf - Rheinmetall weiter auf Talfahrt Die vor dem Wochenende bereits sehr schwachen Papiere von Rüstungswerten haben am Montag ihre Verluste ausgeweitet. Auch TKMS , die vorbörslich noch Auftrieb bekommen hatten von gut aufgenommenen Geschäftszahlen, drehten rasch ins Minus mit zuletzt …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     