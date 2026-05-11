AKTIE IM FOKUS 2
Adesso drehen ins Minus
- Kurs rutschte nach Quartalszahlen auf 56,60 Euro
- Konsolidierung um die Marke von rund 60 Euro weiter
- Jefferies sieht gute Zahlen, Auslastung blieb geringer
(neu: Kurs aktualisiert und Analystenkommentar)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Adesso-Aktien haben am Montag nur kurzzeitig von Quartalszahlen profitiert. Der Kurs rutschte nach anfänglichen Gewinnen auf Xetra rasch ins Minus und verlor zuletzt 3,6 Prozent auf 56,60 Euro.
Damit setzte sich die Konsolidierung der vergangenen Wochen rund um die Marke von 60 Euro fort.
Analyst Henrik Paganetty von Jefferies sprach von "guten Zahlen zum ersten Quartal". Er verwies allerdings darauf, dass wegen eines intensiven Wettbewerbs und "typischer Start-up-Effekte zum Jahresbeginn" die Auslastung der Kapazitäten im ersten Quartal geringer gewesen sei.
Zudem schränke das Segment IT Solutions die Profitabilität des IT-Dienstleisters./bek/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adesso Aktie
Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,06 % und einem Kurs von 57,00 auf Tradegate (11. Mai 2026, 10:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adesso Aktie um -4,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,80 %.
Die Marktkapitalisierung von adesso bezifferte sich zuletzt auf 374,38 Mio..
adesso zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der adesso Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 128,00EUR was eine Bandbreite von +13,24 %/+123,00 % bedeutet.
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52-Wochentief bei 53,40 €. Wenn das bricht, dann ist der Weg nach unten erst einmal frei. Ich überlege, hier nochmal nachzulegen, um meinen Average zu senken.
Ich glaube allerdings weiterhin an das Unternehmen. Gerade KI wird das Geschäft vermutlich beschleunigen, da selbst viele Requirement Engineers, die früher "nur" Anforderungen aufgenommen und dokumentiert haben, mit KI inzwischen auch Code generieren können.
Wenn ich ein Unternehmen wäre, würde ich nicht einfach wollen, dass für meine Spezialanwendungen KI-generierter Code einfach im laufenden Betrieb verwendet wird, ohne dass ein Profi vorher darüber geschaut hat.
Aus diesem Hintergrund glaube ich, dass zwar die Margen sinken, das Arbeitsvolumen und das Arbeitsergebnis jedoch durchaus steigen werden.
Was meint Ihr ?
Am 25.02.2026 war der Tagesschluss Kurs Xetra bei 57,30 Euro, lediglich das Tagestief bei 56,50 Euro. Also kein offenes Gap mehr.
Die Frage ist am Ende immer: Suchst du den perfekten Einstiegs-Tick für den schnellen Zock, oder kaufst du ein Unternehmen, weil die Story und die Bewertung massivauseinanderklaffen?
Aktuell herrscht eine fast irrationale Panik im Software-Sektor, aber man muss hier differenzieren. In der Ökonomie gibt es das Jevons-Paradoxon: Wenn die Effizienz, mit der eine Ressource genutzt wird, steigt, sinkt nicht der Verbrauch, sondern er steigt oft, weil die Nutzung billiger und attraktiver wird.
Wenn Software-Entwicklung durch KI schneller wird, werden Unternehmen nicht weniger kaufen, sondern ihren Backlog endlich abarbeiten. Projekte, die früher zu teuer waren, werden plötzlich wirtschaftlich. Ein Dienstleister wie adesso, der diese Komplexität beim Kunden (Versicherungen, öffentlicher Sektor) managt, wird in den nächsten Jahren alle Hände voll zu tun haben.
Das Schöne bei adesso ist: Sie müssen die Marge nicht einmal auf Rekordniveau peitschen. Bei dem aktuellen Umsatzwachstum führt selbst eine stabile, moderate Marge durch den Skaleneffekt zu einem stetig wachsenden Gewinn pro Aktie (EPS).
Schau dir mal das KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) an. adesso wird aktuell mit einem KUV von ca. 0,3 gehandelt. Das ist eine Bewertung für Unternehmen kurz vor dem Abgrund. Man kauft hier 1 Euro Umsatz für 30 Cent! Zum Vergleich: US-Softwarehäuser oder indische Player wie TCS haben KUVs von 2 bis 5.
Für 2026/27 landen wir bei KGVs im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich (ca. 9-11) bei einem gleichzeitig hohen Wachstum. Das PEG-Ratio (unter 0,5) ist verrückt.
Der Markt macht aktuell keinen Unterschied und wirft alles, was das Wort Software im Namen trägt, in den Ausverkauf. Dass heute Morgen auf Xetra lediglich 5 Aktien die Eröffnungsauktion bestimmt haben, zeigt, wie dünn der Markt ist.
Wenn die ersten Käufer merken, dass KI für adesso kein Killer, sondern ein Effizienz-Turbo sein kann, wird es bei dieser Illiquidität nach oben sehr schnell gehen. Man darf nicht vergessen, es gibt nur knapp über 3 Mio. Aktien im Freefloat. Bei so einem engen Markt führen bereits moderate Kauf-Orders zu massiven Ausschlägen, was wir mit Sprüngen von bis zu 20 % an einem Tag im letzten Jahr bereits gesehen haben.