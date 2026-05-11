ROUNDUP
IT-Dienstleister Adesso übertrifft Erwartungen - Aktie profitiert nicht
- Adesso steigerte Umsatz auf rund 398 Millionen Euro
- Ebitda wuchs um 58 Prozent auf knapp 27 Millionen
- Starke Nachfrage bei Energie- und Versicherern
DORTMUND (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Adesso hat im ersten Quartal von guten Geschäften mit Energieversorgern und Versicherern sowie der Zurückhaltung bei Einstellungen profitiert. Umsatz und operatives Ergebnis legten stärker als am Markt erwartet zu, die Jahresprognosen sieht das Management um Mark Lohweber weiter als erreichbar an. Die Angebote des Anbieters träfen trotz der schwächeren Wachstumsaussichten in Deutschland auf eine gute Nachfrage, hieß es am Montag von den Dortmundern. Vor allem SAP -Projekte entwickelten sich demnach positiv. Die in diesem Jahr schwer gebeutelte, im SDax gelistete Aktie gab nach.
Das Papier verlor zuletzt rund vier Prozent auf 56,30 Euro. Damit liegt der Abschlag seit Jahresbeginn bei über einem Drittel. Sorgen der Anleger um die Konkurrenz von Künstlicher Intelligenz zogen die Kurse der gesamten Branche nach unten.
Adesso habe in den ersten drei Monaten ein starkes Ergebnis abgeliefert, schrieb Analyst Henrik Paganetty von der US-Investmentbank Jefferies. Das Unternehmen habe die Zahl der Vollzeitstellen lediglich um 10 Prozent erhöht. Auch beim Umsatz habe Adesso seine Erwartungen übertroffen.
Der Erlös kletterte im Jahresvergleich um 13 Prozent auf gut 398 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Vor allem im Geschäft mit Energieversorgern und Versicherern punktete Adesso. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 58 Prozent auf knapp 27 Millionen Euro zu. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,7 Millionen Euro nach einem Verlust von 7,3 Millionen ein Jahr zuvor.
Adesso will den Umsatz in diesem Jahr nach wie vor auf 1,6 bis 1,7 Milliarden Euro steigern und das operative Ergebnis auf 130 bis 150 Millionen Euro./men/err/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 147,6 auf Tradegate (11. Mai 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -0,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,76 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 180,61 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 216,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von -37,36 %/+56,59 % bedeutet.
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Community Beiträge zu adesso - A0Z23Q - DE000A0Z23Q5
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52-Wochentief bei 53,40 €. Wenn das bricht, dann ist der Weg nach unten erst einmal frei. Ich überlege, hier nochmal nachzulegen, um meinen Average zu senken.
Ich glaube allerdings weiterhin an das Unternehmen. Gerade KI wird das Geschäft vermutlich beschleunigen, da selbst viele Requirement Engineers, die früher "nur" Anforderungen aufgenommen und dokumentiert haben, mit KI inzwischen auch Code generieren können.
Wenn ich ein Unternehmen wäre, würde ich nicht einfach wollen, dass für meine Spezialanwendungen KI-generierter Code einfach im laufenden Betrieb verwendet wird, ohne dass ein Profi vorher darüber geschaut hat.
Aus diesem Hintergrund glaube ich, dass zwar die Margen sinken, das Arbeitsvolumen und das Arbeitsergebnis jedoch durchaus steigen werden.
Was meint Ihr ?
Am 25.02.2026 war der Tagesschluss Kurs Xetra bei 57,30 Euro, lediglich das Tagestief bei 56,50 Euro. Also kein offenes Gap mehr.
Die Frage ist am Ende immer: Suchst du den perfekten Einstiegs-Tick für den schnellen Zock, oder kaufst du ein Unternehmen, weil die Story und die Bewertung massivauseinanderklaffen?
Aktuell herrscht eine fast irrationale Panik im Software-Sektor, aber man muss hier differenzieren. In der Ökonomie gibt es das Jevons-Paradoxon: Wenn die Effizienz, mit der eine Ressource genutzt wird, steigt, sinkt nicht der Verbrauch, sondern er steigt oft, weil die Nutzung billiger und attraktiver wird.
Wenn Software-Entwicklung durch KI schneller wird, werden Unternehmen nicht weniger kaufen, sondern ihren Backlog endlich abarbeiten. Projekte, die früher zu teuer waren, werden plötzlich wirtschaftlich. Ein Dienstleister wie adesso, der diese Komplexität beim Kunden (Versicherungen, öffentlicher Sektor) managt, wird in den nächsten Jahren alle Hände voll zu tun haben.
Das Schöne bei adesso ist: Sie müssen die Marge nicht einmal auf Rekordniveau peitschen. Bei dem aktuellen Umsatzwachstum führt selbst eine stabile, moderate Marge durch den Skaleneffekt zu einem stetig wachsenden Gewinn pro Aktie (EPS).
Schau dir mal das KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) an. adesso wird aktuell mit einem KUV von ca. 0,3 gehandelt. Das ist eine Bewertung für Unternehmen kurz vor dem Abgrund. Man kauft hier 1 Euro Umsatz für 30 Cent! Zum Vergleich: US-Softwarehäuser oder indische Player wie TCS haben KUVs von 2 bis 5.
Für 2026/27 landen wir bei KGVs im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich (ca. 9-11) bei einem gleichzeitig hohen Wachstum. Das PEG-Ratio (unter 0,5) ist verrückt.
Der Markt macht aktuell keinen Unterschied und wirft alles, was das Wort Software im Namen trägt, in den Ausverkauf. Dass heute Morgen auf Xetra lediglich 5 Aktien die Eröffnungsauktion bestimmt haben, zeigt, wie dünn der Markt ist.
Wenn die ersten Käufer merken, dass KI für adesso kein Killer, sondern ein Effizienz-Turbo sein kann, wird es bei dieser Illiquidität nach oben sehr schnell gehen. Man darf nicht vergessen, es gibt nur knapp über 3 Mio. Aktien im Freefloat. Bei so einem engen Markt führen bereits moderate Kauf-Orders zu massiven Ausschlägen, was wir mit Sprüngen von bis zu 20 % an einem Tag im letzten Jahr bereits gesehen haben.