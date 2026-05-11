AKTIE IM FOKUS
Kurssprung bei Asos wegen Verkauf von Logistikzentrum
- Asos verkauft Logistikzentrum in Lichfield an M&S
- Asos-Aktienkurs zieht am Morgen um 12,5 Prozent an
- Verkauf bringt mindestens 66 Millionen Pfund Nettoerlös
LONDON (dpa-AFX Broker) - Asos-Aktien sind am Montag wegen einer positiven Überraschung beim Verkauf eines Logistikzentrums hoch geschnellt. Der britische Online-Modehändler verkauft die Einrichtung in der englischen Stadt Lichfield an die Supermarktkette Marks & Spencer . Dies sorgte dafür, dass der Kurs am Morgen um 12,5 Prozent anzog. Die Titel des Käufers gaben dagegen um knapp ein Prozent nach.
Die positive Reaktion der Asos-Anleger fußt wohl darauf, dass die Vereinbarung zu einem signifikanten einmaligen Vorsteuergewinn führen wird. In einem Kommentar der US-Bank JPMorgan hieß es, dass Gespräche über den Verkauf zwar bekannt seien, Investoren bislang aber nicht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gerechnet hätten, was nennenswerte Erlöse betrifft.
Asos erwartet nun aber laut Mitteilung einen Nettoerlös von mindestens 66 Millionen Pfund./tih/zb
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASOS Aktie
Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,43 % und einem Kurs von 2,73 auf Tradegate (11. Mai 2026, 09:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASOS Aktie um +3,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,84 %.
Die Marktkapitalisierung von ASOS bezifferte sich zuletzt auf 325,92 Mio..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,6000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000GBP was eine Bandbreite von -26,74 %/+119,78 % bedeutet.