Kurssprung bei Asos wegen Verkauf von Logistikzentrum

LONDON (dpa-AFX Broker) - Asos-Aktien sind am Montag wegen einer positiven Überraschung beim Verkauf eines Logistikzentrums hoch geschnellt. Der britische Online-Modehändler verkauft die Einrichtung in der englischen Stadt Lichfield an die Supermarktkette Marks & Spencer . Dies sorgte dafür, dass der Kurs am Morgen um 12,5 Prozent anzog. Die Titel des Käufers gaben dagegen um knapp ein Prozent nach.

Die positive Reaktion der Asos-Anleger fußt wohl darauf, dass die Vereinbarung zu einem signifikanten einmaligen Vorsteuergewinn führen wird. In einem Kommentar der US-Bank JPMorgan hieß es, dass Gespräche über den Verkauf zwar bekannt seien, Investoren bislang aber nicht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gerechnet hätten, was nennenswerte Erlöse betrifft.