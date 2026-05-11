JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Sheila Kahyaoglu ging am Freitagabend auf die jüngsten Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers und den anstehenden Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump in China ein, bei dem auch Boeing-Chef Kelly Ortberg dabei ist./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 16:47 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 204,9EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sheila Kahyaoglu

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 295

Kursziel alt: 295

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

