EZB-Vize will mehr Daten zu Iran-Folgen sehen vor Zinsentscheidung

LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der scheidende Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, will vor der Entscheidung über eine mögliche Zinserhöhung trotz der gestiegenen Inflationserwartungen nach dem Ölpreisschock zunächst mehr Daten abwarten. In einem am Montag veröffentlichten Interview mit der "Financial Times" sage er, dass er der Zinsentscheidung im Juni nicht vorgreifen wolle. Vielmehr sprach er sich dafür aus, die Konjunkturdaten der kommenden Wochen und die weitere Entwicklung im Iran-Krieg abzuwarten.

"Deshalb würde ich zur Vorsicht mahnen", sagte de Guindos, dessen Amtszeit in diesem Monat enden wird. Die Auswirkungen auf das Wachstum werden seiner Einschätzung nach in den kommenden Wochen sehr viel deutlicher zutage treten. "Zudem benötigen wir weitere Klarheit in Bezug auf den Konflikt."