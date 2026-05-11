WDH/Iran-Krieg
Aurubis sieht Rückenwind durch knappes Schwefelsäure-Angebot
- Aurubis sieht kurzfristig kaum Auswirkungen
- Naher Osten kein großer Markt für Schwefelsäure
- Rückgang Schwefelsäureangebot könnte Verknappung
(Tippfehler in der Überschrift behoben)
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferkonzern Aurubis sieht durch den Iran-Krieg kurzfristig kaum direkte Auswirkungen auf sein Geschäft - mittelfristig könnten sich sogar Chancen ergeben. Der Nahe Osten sei mit Blick auf Metalle und Schwefelsäure kein größerer Absatzmarkt, hieß es von Aurubis am Montag zur Veröffentlichung der endgültigen Resultate des zweiten Geschäftsquartals 2025/26. Vielmehr könnte das Weltmarkt-Angebot von Schwefelsäure im zweiten Halbjahr 2025/26 sinken wegen des Ausfalls von Schwefel-Lieferketten in Nahost, der zu einer stabilen Nachfrage der europäischen Chemie- und Düngemittelindustrie hinzukomme. Potenzielle Exportbeschränkungen in Reaktion auf die angespannte Versorgungslage könnten dann zu einer weiteren Verknappung führen. Schwefelsäure ist ein Nebenprodukt der Kupferproduktion und wird unter anderem von der Düngemittelindustrie verarbeitet.
Bereits am Freitag hatte Aurubis sich zur Entwicklung des operativen Vorsteuergewinns im ersten Geschäftshalbjahr geäußert und den Jahresausblick für diese Kennzahl angehoben. Der Aktienkurs war daraufhin auf ein Rekordhoch gestiegen, bevor einige Anleger erst einmal Kasse machten und das Papier letztendlich im Minus schloss./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie
Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,39 % und einem Kurs von 192,1 auf Tradegate (11. Mai 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +1,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 8,55 Mrd..
Aurubis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 160,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 176,00EUR was eine Bandbreite von -31,65 %/-7,47 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Aurubis - 676650 - DE0006766504
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Aurubis. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich bin nicht sicher, wie du deinen Post meinst.
Günter Papenburg hat sich damit zwar aus der Deckung gewagt, aber es ist doch davon auszugehen, dass er die Position kurzfristig nicht komplett neu aufgebaut hat. Sondern jetzt „nur“ die 3%ige Meldeschwelle überschritten (im extremen Fall hielt er 2,99% bereits schon seit Ewigkeiten…)
Kupfer-Rally auf Deutsch? Mit dieser MDAX-Aktie sind Sie voll dabei