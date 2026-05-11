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    Pfisterer Holding: Höhere Wachstumsdynamik erwartet

    Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Pfisterer Holding SE im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) den Umsatz um 17,4 Prozent auf rund 449,88 Mio. Euro gesteigert und beim EBITDA mit einem Plus von 26,8 Prozent auf 76,24 Mio. Euro sogar überproportional zugelegt. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.
    Nach Analystenaussage unterstreiche die regionale Umsatzentwicklung die breite Aufstellung des Unternehmens. Besonders starke Wachstumsimpulse seien aus Europa und Afrika (+12,4 Prozent) sowie dem Nahen Osten und Indien (+81,7 Prozent) gekommen. Diese Entwicklung spiegele die steigenden Investitionen in die Energieinfrastruktur sowie die zunehmende Bedeutung wachstumsstarker Regionen außerhalb Europas wider. Die Umsatzsteigerung von 17,4 Prozent sei von einem überproportionalen Anstieg des Bruttoergebnisses um 20,2 Prozent auf 182,56 Mio. Euro (GJ 2024: 151,86 Mio. Euro) begleitet worden. Bis zum Geschäftsjahr 2030 plane das Unternehmen, das CAPEX-Programm auszuweiten und damit Investitionen von rund 270 Mio. Euro zu tätigen. Neben Investitionen in den Einstieg in neue Märkte werde die bestehende Produktionskapazität ausgebaut. Gemäß dem mittelfristigen Plan solle bis zum Jahr 2030 ein Umsatz zwischen 800 und 900 Mio. Euro erreicht werden. Für 2026 rechne der Vorstand mit einer Umsatzsteigerung auf 500 bis 525 Mio. Euro. Im Rahmen eines DCF-Modells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 110,00 Euro (zuvor: 85,00 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen”.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.05.2026, 11:00 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 20.04.2026 um 13:29 Uhr fertiggestellt und 21.04.2026 um 09:30 Uhr erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=af709ef5b087aa91e3329a749e1cd00b
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die Pfisterer Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,52 % und einem Kurs von 102,3EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Cosmin Filker
    Kursziel: 110,00 EUR



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