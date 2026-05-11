Shelly Group: Einladung zum Webcast am 12. Mai 2026 zu 3M 2026 Ergebnissen
Shelly Group SE lädt zur Präsentation der 3M‑Zahlen 2026 ein: Investoren und Analysten erhalten exklusive Einblicke in Wachstum, Strategie und internationale IoT‑Aktivitäten.
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- Shelly Group SE lädt Investoren und Analysten zum Earnings Webcast/Call am 12. Mai 2026 zu den ungeprüften 3M 2026 Ergebnissen ein.
- Die ungeprüften Konzernzahlen für die ersten drei Monate 2026 werden am 11. Mai 2026 nach Handelsschluss veröffentlicht.
- Zeitpunkt und Sprache: Webcast/Call am 12. Mai 2026 um 9:00 Uhr MESZ (10:00 Uhr OESZ), Präsentation in englischer Sprache durch die Co‑CEOs Dimitar Dimitrov und Wolfgang Kirsch.
- Teilnahme: Registrierung für den Webcast/Call über „Shelly Group – Earnings Call 3M 2026“ ist erforderlich.
- Geschäftsmodell: Shelly entwickelt und vertreibt IoT‑ und Smart‑Building‑Lösungen (Hardware und Cloud‑Anwendungen), nutzt Auftragsfertiger und bietet Energiemanagement sowie hohe Interoperabilität.
- Internationalität & Kontakte: Produkte in über 100 Ländern, starke DACH‑Präsenz; Investor‑Relations: CROSS ALLIANCE communication GmbH (Sven Pauly, sp@crossalliance.de) und investors@shelly.com; Ticker SLYG, ISIN BG1100003166.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Shelly Group ist am 14.05.2026.
Der Kurs von Shelly Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 58,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,29 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.607,49PKT (-0,02 %).
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