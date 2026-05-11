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    Scherzer & Co. AG erzielt über 3 Mio. Euro Gewinn aus Spruchverfahren mit Generali

    Ein bedeutender Gerichtsbeschluss stärkt die Ertragskraft der Scherzer & Co. AG und unterstreicht den Wert ihres spezialisierten Nachbesserungsrechteportfolios.

    Scherzer & Co. AG erzielt über 3 Mio. Euro Gewinn aus Spruchverfahren mit Generali
    Foto: Superingo - stock.adobe.com
    • Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die Abfindung im Squeeze-out der Generali Deutschland Holding AG auf 130,67 Euro je Aktie erhöht, was zu einem Ergebnis- und Wertbeitrag von über 3 Mio. Euro für die Scherzer & Co. AG führt.
    • Die Scherzer & Co. AG wird im laufenden Jahr etwa 2,0 Mio. Euro Nachbesserung aus dem Generali-Verfahren vereinnahmen, plus Zinsen von rund 1,3 Mio. Euro.
    • Der positive NAV-Effekt aus der Nachbesserung beträgt ca. 0,10 Euro je Aktie, wobei das Nachbesserungsrechtevolumen rund 137 Mio. Euro (exklusive Generali) beträgt.
    • In drei weiteren Verfahren (Audi, Bank Austria, MAN) wurden den Antragstellern erstinstanzlich erhebliche Nachbesserungen zugesprochen, die bei Bestätigung durch die zweite Instanz zu weiteren Ergebnisbeiträgen führen könnten.
    • Die Scherzer & Co. AG ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf sicherheits- und chancenorientierte Investments in Sondersituationen und Value-Aktien, mit Notierungen im Scale Segment der Frankfurter Börse und weiteren Handelsplätzen.
    • Die Gesellschaft sieht die Beendigung des Generali-Spruchverfahrens als Beleg für die Werthaltigkeit ihres Nachbesserungsrechteportfolios.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Scherzer ist am 27.05.2026.

    Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,92 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,6600EUR das entspricht einem Plus von +0,38 % seit der Veröffentlichung.


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    ISIN:DE0006942808WKN:694280
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