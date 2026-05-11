Briten ins 'Herz von Europa'

LONDON (dpa-AFX) - Der angezählte britische Premierminister Keir Starmer sucht nach dem Wahldebakel für seine Labour-Partei verstärkt die Wiederannäherung an die EU. Seine Regierung werde dadurch definiert werden, dass Großbritannien wieder ins Herz von Europa rücke, wird Starmer laut Regierungssprecher in einer Krisenansprache am Vormittag sagen. "Damit wir wirtschaftlich, im Handel und in der Verteidigung stärker werden."

Die am Superwahltag am Donnerstag triumphierende rechtspopulistische Partei Reform UK mit Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage sowie die Konservativen seien dagegen dadurch definiert, die Verbindung zu Europa zu zerstören. Der Premier wird von "großen Herausforderungen" sprechen. "Schrittweise Veränderungen" würden nicht ausreichen, wird er sagen.