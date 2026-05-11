DZ BANK stuft Suss MicroTec auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Suss Microtec mehr als verdoppelt von 33 auf 80 Euro und die Papiere von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft. "Die Nachfrage zieht deutlicher als erwartet an", schrieb Armin Kremser am Montag in seinem Resümee zum "hervorragenden Jahresauftakt". Suss dürfte sehr robust durch das Übergangsjahr 2026 kommen und 2027 einen dynamischeren Wachstumssprung erreichen, als bisher gedacht./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 89,65EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Armin Kremser

Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 95,29 € , was eine Steigerung von +5,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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