DZ BANK stuft Suss MicroTec auf 'Halten'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Suss Microtec mehr als verdoppelt von 33 auf 80 Euro und die Papiere von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft. "Die Nachfrage zieht deutlicher als erwartet an", schrieb Armin Kremser am Montag in seinem Resümee zum "hervorragenden Jahresauftakt". Suss dürfte sehr robust durch das Übergangsjahr 2026 kommen und 2027 einen dynamischeren Wachstumssprung erreichen, als bisher gedacht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 89,65EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Armin Kremser
Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Armin Kremser
Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec
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