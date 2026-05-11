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    Eon will britischen Energieversorger Ovo übernehmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Eon übernimmt britischen Energieanbieter Ovo
    • Kundenzahl steigt um rund 4 Millionen auf 9,6 Mio
    • Abschluss wird im zweiten Halbjahr erwartet
    Eon will britischen Energieversorger Ovo übernehmen
    Foto: Mona Wenisch - dpa

    ESSEN (dpa-AFX) - Der Energieversorger Eon baut sein Geschäft in Großbritannien mit einem Zukauf kräftig aus. Es sei eine Vereinbarung zur Übernahme des britischen Energieanbieters Ovo geschlossen worden, teilte Eon am Montag in Essen mit. Durch die Übernahme steigt die Kundenzahl des Dax -Konzerns auf der Insel schlagartig: Aktuell hat Eon nach eigenen Angaben 5,6 Millionen, durch Ovo kommen rund 4 Millionen dazu. Den Abschluss der Transaktion erwartet Eon im zweiten Halbjahr des laufenden Jahres. Der Nachrichtensender Sky News hatte zuvor über den bevorstehenden Deal berichtet.

    Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Allerdings hatten Analysten während der laufenden Spekulationen in den vergangenen Tagen darauf hingewiesen, dass Ovo seit Jahren Marktanteile verliere und dringend Geld brauche, um die regulatorischen Mindeststandards einzuhalten. Die US-Bank JPMorgan hatte daher mit einem "relativ günstigen Kaufpreis" gerechnet./lew/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 24.298 auf Ariva Indikation (11. Mai 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -5,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 47,99 Mrd..

    E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,778EUR. Von den letzten 9 Analysten der E.ON Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -6,34 %/+15,70 % bedeutet.




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