Eon will britischen Energieversorger Ovo übernehmen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 24.298 auf Ariva Indikation (11. Mai 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -5,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,99 %.

Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 47,99 Mrd..

E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,778EUR. Von den letzten 9 Analysten der E.ON Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -6,34 %/+15,70 % bedeutet.