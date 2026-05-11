BERENBERG stuft BECHTLE AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe im ersten Quartal eine verbesserte Effizienz verzeichnet, gestützt von einer leichten Steigerung der Bruttomarge und einer stabilen Mitarbeiterzahl, schrieb Andreas Wolf am Freitagnachmittag. Ein Auftragsbestand in Rekordhöhe sorge für Planungssicherheit in den kommenden Quartalen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 16:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 16:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 31,42EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 34
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 34
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte