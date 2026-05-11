BERENBERG stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe im ersten Quartal eine verbesserte Effizienz verzeichnet, gestützt von einer leichten Steigerung der Bruttomarge und einer stabilen Mitarbeiterzahl, schrieb Andreas Wolf am Freitagnachmittag. Ein Auftragsbestand in Rekordhöhe sorge für Planungssicherheit in den kommenden Quartalen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 16:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 31,42EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.