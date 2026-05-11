🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero

    Aktivist stockt auf

    389 Aufrufe 389 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dieser Investor hält jetzt 15 % an Delivery Hero – und will den CEO loswerden

    Ein aktivistischer Investor setzt Delivery Hero und dessen Chef Niklas Östberg zunehmend unter Druck: Der Hongkonger Vermögensverwalter Aspex Management hält nun rund 15 Prozent am Berliner Essenslieferdienst.

    Für Sie zusammengefasst
    Aktivist stockt auf - Dieser Investor hält jetzt 15 % an Delivery Hero – und will den CEO loswerden
    Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

    Das Aktienpaket stammt vom bisherigen Großaktionär Prosus, der niederländischen Beteiligungsholding, die einen Anteil von fünf Prozent zu je 22 Euro je Aktie an Aspex abgegeben hat. Das entspricht einem Aufschlag von gut zehn Prozent gegenüber dem Schlusskurs der Vorwoche – und liegt rund 22 Prozent über dem gewichteten Durchschnittskurs der vergangenen 30 Handelstage.

    An der Börse kam die Nachricht gut an: Die Delivery-Hero-Aktie legt am Montagvormittag um rund 10 Prozent zu.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Prosus!
    Long
    38,41€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 12,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    44,65€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 11,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Delivery Hero

    +10,90 %
    +8,79 %
    +31,42 %
    -10,95 %
    -23,46 %
    -48,50 %
    -82,92 %
    -23,41 %
    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4
    Delivery Hero direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Für Östberg wird die Lage damit heikler. Aspex hatte den Konzern bereits in einem Schreiben aufgefordert, sich aus ganzen Regionen zurückzuziehen und den CEO auszutauschen. Mit dem aufgestockten Anteil verschafft sich der aktivistische Investor nun deutlich mehr Gewicht – und das ausgerechnet vor der Hauptversammlung am 23. Juni.

    Prosus hingegen darf dort gar nicht abstimmen: Die Anteile werden treuhänderisch verwaltet, nachdem EU-Kartellbehörden den Konzern verpflichtet haben, seine Beteiligung an Delivery Hero bis zum Spätsommer unter die Zehn-Prozent-Marke zu drücken – eine Auflage im Zuge der Übernahme von Just Eat Takeaway.

    Prosus baut seinen Anteil damit schrittweise ab. Bereits im April hatte die Holding viereinhalb Prozent an den US-Fahrdienstvermittler Uber veräußert, damals für rund 270 Millionen Euro. Nach dem jüngsten Verkauf hält Prosus noch knapp 17 Prozent an Delivery Hero.

    Aspex-Gründer Hermes Li betonte, man wolle konstruktiv mit Aufsichtsrat und Management zusammenarbeiten, um den Unternehmenswert zu steigern. Ob das im Einklang mit der Forderung nach einem Führungswechsel steht, bleibt offen. Der Druck auf Östberg jedenfalls wächst – und die Uhr bis zur Hauptversammlung tickt.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,08, was eine Steigerung von +5,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktivist stockt auf Dieser Investor hält jetzt 15 % an Delivery Hero – und will den CEO loswerden Ein aktivistischer Investor setzt Delivery Hero und dessen Chef Niklas Östberg zunehmend unter Druck: Der Hongkonger Vermögensverwalter Aspex Management hält nun rund 15 Prozent am Berliner Essenslieferdienst.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     