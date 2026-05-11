Bitcoin: Neues Signal – nächster Move
Folgt der nächste Ausbruch kurzfristig oder droht eine Korrektur? In dieser Ausgabe schauen wir auf die wichtigsten Marken, aktuelle Formationen im Chart und die entscheidenden Szenarien für den weiteren Bitcoin-Verlauf.
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