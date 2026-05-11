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    TKMS

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    Entscheidung über U-Boot-Großauftrag aus Kanada naht

    Für Sie zusammengefasst
    • Entscheidung über U-Boot-Auftrag noch im Halbjahr
    • Wettbewerb mit Hanwha Ocean um bis zu zwölf U-Boote
    • Unterstützung durch Regierung und Einsatz in Kanada
    TKMS - Entscheidung über U-Boot-Großauftrag aus Kanada naht
    Foto: penofoto.de - stock.adobe.com

    KIEL (dpa-AFX) - Im Rennen um den U-Boot-Großauftrag aus Kanada erwartet TKMS -Chef Oliver Burkhard eine baldige Entscheidung. "Wir rechnen damit, dass diese noch im ersten Halbjahr kommen könnte", sagte der Vorstandsvorsitzende des Marineschiffbauers aus Kiel.

    TKMS konkurriert mit dem koreanischen Anbieter Hanwha Ocean um den Auftrag aus Kanada über den Bau von bis zu zwölf U-Booten. Sowohl TKMS als auch Hanwha Ocean haben Kooperationen mit kanadischen Unternehmen verkündet, um ihre Zuschlagschancen zu erhöhen.

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    Burkhard sagte, er gehe davon aus, dass TKMS den Zuspruch erhalten werde. Reisen deutscher Regierungsvertreter hätten geholfen, das Angebot zu unterstützen. Zuletzt warb Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) bei Kanadas Premierminister Mark Carney für das deutsche Unternehmen.

    Eine zweistellige Zahl an TKMS-Mitarbeitern halte sich derzeit in Kanada auf, sagte Burkhard. Sie reisten durch das Land, um für das Angebot zu werben. Die Kampagne befinde sich in der "Crunchtime", also der Schlussphase.

    Zu dem Auftragsvolumen kursieren unterschiedliche Summen im zweistelligen Milliardenbereich. TKMS zählt zu einem der weltweit führenden Unternehmen im Bau nicht nuklear betriebener U-Boote./lkm/DP/jha

    TKMS

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,05 % und einem Kurs von 74,60 auf Tradegate (11. Mai 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um -14,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 4,69 Mrd..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 83,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +11,56 %/+47,85 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um TKMS: H1-Umsatz ca. 1,17 Mrd €, Auftragseingang ~3,4 Mrd €, Backlog ~20,6 Mrd €, Book-to-Bill >3. Bereinigte EBIT-Marge ca. 5,1% (Ziel >6% im Geschäftsjahr, mittelfristig >7%). Diskussionen drehen sich um Kursreaktion trotz Wachstum, Abverkauf nach Zahlen und M&A-Gerüchte um GNY Kiel. Valuation bleibt umstritten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TKMS eingestellt.

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    dpa-AFX
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