TKMS
Entscheidung über U-Boot-Großauftrag aus Kanada naht
- Entscheidung über U-Boot-Auftrag noch im Halbjahr
- Wettbewerb mit Hanwha Ocean um bis zu zwölf U-Boote
- Unterstützung durch Regierung und Einsatz in Kanada
KIEL (dpa-AFX) - Im Rennen um den U-Boot-Großauftrag aus Kanada erwartet TKMS -Chef Oliver Burkhard eine baldige Entscheidung. "Wir rechnen damit, dass diese noch im ersten Halbjahr kommen könnte", sagte der Vorstandsvorsitzende des Marineschiffbauers aus Kiel.
TKMS konkurriert mit dem koreanischen Anbieter Hanwha Ocean um den Auftrag aus Kanada über den Bau von bis zu zwölf U-Booten. Sowohl TKMS als auch Hanwha Ocean haben Kooperationen mit kanadischen Unternehmen verkündet, um ihre Zuschlagschancen zu erhöhen.
Burkhard sagte, er gehe davon aus, dass TKMS den Zuspruch erhalten werde. Reisen deutscher Regierungsvertreter hätten geholfen, das Angebot zu unterstützen. Zuletzt warb Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) bei Kanadas Premierminister Mark Carney für das deutsche Unternehmen.
Eine zweistellige Zahl an TKMS-Mitarbeitern halte sich derzeit in Kanada auf, sagte Burkhard. Sie reisten durch das Land, um für das Angebot zu werben. Die Kampagne befinde sich in der "Crunchtime", also der Schlussphase.
Zu dem Auftragsvolumen kursieren unterschiedliche Summen im zweistelligen Milliardenbereich. TKMS zählt zu einem der weltweit führenden Unternehmen im Bau nicht nuklear betriebener U-Boote./lkm/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,05 % und einem Kurs von 74,60 auf Tradegate (11. Mai 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um -14,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,90 %.
Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 4,69 Mrd..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 83,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +11,56 %/+47,85 % bedeutet.
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….und weiter heißt es in der Mitteilung:
Entwicklung in den TKMS Segmenten im H1 2025/26
Submarines
Der Umsatz im Segment Submarines lag bei 601 Mio. € (H1 2024/25: 622 Mio.
€). Ausschlaggebend für den leichten Rückgang waren Ablieferungseffekte im
Vorjahreszeitraum sowie zeitliche unterjährige Verschiebungen beim Hochlauf
des Neubaugeschäfts im ersten Halbjahr 2025/26.
Dabei erhöhte sich das bereinigte EBIT im Segment Submarines deutlich auf 21
Mio. € (H1 2024/25: 2 Mio. €). Haupttreiber für diese Entwicklung waren die
wachsenden Hochläufe in den Neubauprojekten, während die Belastungen aus
den Legacy Projekten abnahmen.
Surface Vessels
Im Segment Surface Vessels erhöhte sich der Umsatz deutlich auf 277 Mio. €
(H1 2024/25: 210 Mio. €). Wesentliche Umsatzbeiträge resultierten aus der
Abwicklung der bestehenden Verträge, insbesondere aus dem Tamandaré
Auftrag des brasilianischen Kunden sowie der neuen Polarstern durch das
Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung.
Das bereinigte EBIT im Segment Surface Vessels lag bei 18 Mio. € (H1 2024/25:
23 Mio. €). Maßgeblich für die Entwicklung sind unter anderem die gestiegenen
Verwaltungskosten aufgrund von Tarifsteigerungen sowie
Personaleinstellungen im Zuge der Kapazitätserweiterung. Weiterhin wurde
verstärkt in Vertriebskampagnen investiert zur Sicherstellung avisierter
Auftragseingänge des deutschen Kunden.
Atlas Electronics
Bei Atlas Electronics stieg der Umsatz deutlich auf 376 Mio. € (H1 2024/25: 300
Mio. €). Das bereinigte EBIT erhöhte sich deutlich auf 41 Mio. € (H1 2024/25:
24 Mio. €). Der Anstieg sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten EBIT ist
im Wesentlichen auf eine höhere Auftragslage zurückzuführen, die sich
aufgrund der vergleichsweise kurzen Projektlaufzeit im Segment Atlas
Electronics schnell in den Geschäftszahlen niederschlägt.
Prognose
TKMS ist im Plan, um die im Februar 2026 veröffentlichten Ziele zu erreichen.
Auf Grundlage des ersten Halbjahres 2025/26 geht TKMS weiterhin davon aus,
dass die bereinigte EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2025/26 bei über 6% liegt und
sich damit gegenüber dem Vorjahr (2024/2025: 6,0%) erneut steigert. Zudem
erwartet die TKMS Gruppe unverändert, dass der Umsatz gegenüber dem
Geschäftsjahr 2024/2025 um 2% bis 5% wachsen wird.
Mittelfristig strebt TKMS weiterhin ein kontinuierliches Umsatzwachstum mit
einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 10% an, wobei
eine zunehmende Wachstumsdynamik erwartet wird. Parallel dazu soll die
https://www.hartpunkt.de/tkms-und-griechische-skaramangas-shipyards-gehen-partnerschaft-fuer-die-u-boot-modernisierung-ein/
Brasilien zeigt Interesse an vier weiteren Tamandaré-Fregatten auf Basis der Meko-Plattform von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), vier Einheiten entstehen bereits im Land. Lula da Silva nennt zudem Gespräche über Kooperationen bei gepanzerten Fahrzeugen, Luftabwehr und Drohnen sowie einen in Hannover unterzeichneten KI-Pakt.