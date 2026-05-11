BERNSTEIN RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für International Airlines Group von 470 auf 480 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Airline-Holding ergreife kosten- und umsatzseitig Maßnahmen zum Schutz der Margen, womit sie voraussichtlich 60 Prozent des durch den Nahost-Konflikt verursachten Treibstoffkostenanstiegs ausgleichen könne, schrieb Alex Irving am Freitagnachmittag. Gleichzeitig strebe die IAG an, ihre überlegenen Margen und die Bilanz zu nutzen, um Marktanteile von Wettbewerbern zu gewinnen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 14:12 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,25 % und einem Kurs von 4,709EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.