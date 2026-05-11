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    Heißester Aktienmarkt der Welt

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    Südkorea: 70 Allzeithochs in einem Jahr – wer hier fehlt, könnte es noch bereuen

    Der südkoreanische Kospi ist bereits um mehr als 80 Prozent gestiegen. Trotzdem erhöhen JPMorgan, Goldman Sachs und Citi ihre Kursziele weiter massiv. Treiber bleibt der globale KI-Boom.

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    Heißester Aktienmarkt der Welt - Südkorea: 70 Allzeithochs in einem Jahr – wer hier fehlt, könnte es noch bereuen
    Foto: Unsplash

    Die KI-Euphorie treibt Südkoreas Aktienmarkt immer weiter nach oben. Investmentbanken wie JPMorgan, Goldman Sachs und Citi überbieten sich inzwischen mit immer höheren Kurszielen für den Leitindex Kospi, der seit Jahresbeginn bereits um knapp 80 Prozent gestiegen ist. JPMorgan sieht dennoch weiteres Potenzial und hob sein bullishes Kursziel nun von 9.000 auf 10.000 Punkte an. Das würde vom aktuellen Niveau aus nochmals einen Anstieg von mehr als 27 Prozent bedeuten.

    Angetrieben wird die Rallye vor allem von den südkoreanischen Halbleiterkonzernen wie Samsung Electronics und SK hynix. Die steigende Nachfrage nach KI-Infrastruktur sorgt laut den Strategen für einen anhaltenden Boom bei Speicherchips. JPMorgan erwartet, dass die starke Nachfrage das Angebot weiter übersteigen wird, während Lagerbestände knapp bleiben und große Teile der Produktion bereits langfristig gebunden sind.

    "Korea bleibt unser bevorzugter Markt in der Region", schrieben die Strategen um Mixo Das. Die Bank hob ihre Ziele für den Kospi im Basis-, Bullen- und Bären-Szenario auf 9.000, 10.000 und 6.000 Punkte an.

    Auch Goldman Sachs und Citi wurden zuletzt deutlich bullisher. Goldman erwartet für 2026 ein Gewinnwachstum je Aktie von rund 300 Prozent – laut der Bank der stärkste Anstieg in Asien außerhalb der Erholung nach der Finanzkrise Ende der 1990er Jahre. Citi sieht Südkorea als einen der größten Profiteure des weltweiten KI-Investitionsbooms und rechnet in diesem Jahr mit einem Anstieg der Halbleiterexporte um 132 Prozent.

    Die Rallye beschränkt sich dabei längst nicht mehr nur auf Halbleiterwerte. Laut Goldman Sachs profitieren inzwischen auch Industrie-, Chemie- und Finanzwerte vom KI-Boom. Gleichzeitig warnen Strategen zunehmend vor einer Überhitzung des Marktes. Der Kospi erreichte allein im vergangenen Jahr mehr als 70 neue Allzeithochs, während technische Indikatoren inzwischen mehrfach auf überkaufte Bedingungen hindeuten.

     

    JPMorgan hält dennoch wenig davon, bereits jetzt auf ein Ende der Rallye zu setzen. "Unter diesen einzigartigen Bedingungen halten wir es weiterhin für angemessen, auf weitere Aufwärtsbewegungen positioniert zu bleiben und nicht vorzeitig ein Zyklusende zu antizipieren", schrieb die Bank.

    Auch Privatanleger treiben die Rallye weiter an. Allein in diesem Monat kauften südkoreanische Investoren Kospi-Aktien im Wert von fast 6 Billionen Won, umgerechnet rund 3,9 Milliarden Euro. Gleichzeitig ziehen sich ausländische Investoren zunehmend zurück und nehmen Gewinne mit.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Der KOSPI 200 Index wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 1.199PKT auf Ariva Indikation (11. Mai 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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