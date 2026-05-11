🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGEA Group AktievorwärtsNachrichten zu GEA Group

    AKTIE IM FOKUS

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gea nach Zahlen am Dax-Ende - Kritik an Barmittelentwicklung

    Für Sie zusammengefasst
    • Gea-Aktien rutschen nach Quartalszahlen deutlich ab
    • Umsatz und EBITDA steigen Jahresziele bestätigt
    • Hoher Barmittelabfluss als größte Risikoquelle für Gea
    AKTIE IM FOKUS - Gea nach Zahlen am Dax-Ende - Kritik an Barmittelentwicklung
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Gea-Aktien sind am Montag nach Quartalszahlen deutlich abgerutscht. Experten fanden an den Resultaten des Anlagenbauers wenig auszusetzen, monierten aber die Barmittelentwicklung.

    Gegen Mittag büßten die Titel am Dax -Ende 4,6 Prozent auf 56,50 Euro ein. Damit brachen sie aus der jüngsten Konsolidierungsspanne nach unten aus und waren so günstig zu haben wie seit Mitte Dezember nicht mehr. Für den bisherigen Jahresverlauf steht damit wieder ein Minus zu Buche. Ende Februar waren die Aktien nur knapp unter ihrem Rekordhoch aus dem August geblieben - seitdem zeigt der Trend nach unten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    21.505,70€
    Basispreis
    2,82
    Ask
    × 8,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.089,38€
    Basispreis
    28,05
    Ask
    × 8,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Konzern profitierte zum Jahresauftakt vor allem von einem guten Neumaschinengeschäft. Der Umsatz stieg um 1,2 Prozent und organisch - also bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte - um 5,3 Prozent. Für den um Kosten für den Konzernumbau bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging es um 3,9 Prozent hoch und für das Nettoergebnis um 5,7 Prozent. Der Auftragseingang legte um 2,8 Prozent zu. Die Jahresziele bestätigte Gea.

    Operativ habe Gea im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten und mit dem organischen Auftragswachstum positiv überrascht, kommentierte Analyst Akash Gupta von der US-Bank JPMorgan den Quartalsbericht. Doch obwohl das Verhältnis von Aufträgen zum Umsatz gut aussehe, falle der Barmittelabfluss deutlich höher aus als vor einem Jahr - es sei die schwächste Entwicklung seit Anfang 2018. Gupta sieht daher nur bei dieser Kennziffer Risiken für die Konsensschätzung.

    Auch Rizk Maidi von der US-Bank Jefferies betonte in seiner Reaktion auf die Geschäftszahlen die "recht schwache" Barmittelentwicklung. Er verwies zudem darauf, dass sich die gute Auftragslage und die erwartungsgemäßen Umsätze dem starken Abschneiden der Bereiche Tierhaltungstechnologie und Verfahrenstechnik für flüssige Prozesse verdankten. Die Sparte für industrielle Verarbeitungsanlagen habe hingegen enttäuscht./gl/err/jha/

    GEA Group

    -6,06 %
    -4,45 %
    -10,29 %
    -12,54 %
    -1,01 %
    +47,52 %
    +64,21 %
    +44,56 %
    +50,90 %
    ISIN:DE0006602006WKN:660200
    GEA Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,46 % und einem Kurs von 56,75 auf Tradegate (11. Mai 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um -4,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 9,13 Mrd..

    GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von +2,15 %/+21,86 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu GEA Group - 660200 - DE0006602006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über GEA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Gea nach Zahlen am Dax-Ende - Kritik an Barmittelentwicklung Die Gea-Aktien sind am Montag nach Quartalszahlen deutlich abgerutscht. Experten fanden an den Resultaten des Anlagenbauers wenig auszusetzen, monierten aber die Barmittelentwicklung. Gegen Mittag büßten die Titel am Dax -Ende 4,6 Prozent auf …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     