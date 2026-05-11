BARCLAYS stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo nach Quartalszahlen von 6,60 auf 6,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die italienische Großbank habe im ersten Quartal eine starke operative Entwicklung verzeichnet, schrieb Paola Sabbione am Freitagabend. Die Äußerungen des Managements während der Telefonkonferenz signalisierten einen positiven Ausblick. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2026?2028 um durchschnittlich 2 Prozent./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 22:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 22:36 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 5,85EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Paola Sabbione

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,90

Kursziel alt: 6,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

