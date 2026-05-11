BARCLAYS stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo nach Quartalszahlen von 6,60 auf 6,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die italienische Großbank habe im ersten Quartal eine starke operative Entwicklung verzeichnet, schrieb Paola Sabbione am Freitagabend. Die Äußerungen des Managements während der Telefonkonferenz signalisierten einen positiven Ausblick. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2026?2028 um durchschnittlich 2 Prozent./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 22:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 22:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 22:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 22:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 5,85EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Paola Sabbione
Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,90
Kursziel alt: 6,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Paola Sabbione
Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 6,60
Währung: EUR
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