JEFFERIES stuft Adesso auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adesso nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des IT-Beraters seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Henrik Paganetty am Montag in seiner ersten Reaktion. Sehr positiv herausgeragt habe das operative Ergebnis (Ebitda), dass seine Schätzung um 36 Prozent übertroffen habe./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,06 % und einem Kurs von 57,00EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 11:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Henrik Paganetty

Analysiertes Unternehmen: Adesso

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

