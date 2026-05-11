JEFFERIES stuft Gea Group auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Während Umsatz und operatives Ergebnis des Anlagenbauers die durchschnittlichen Marktprognosen getroffen hätten, sei der Auftragseingang etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Rizk Maidi am Montag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:17 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:17 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,30 % und einem Kurs von 56,25EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Rizk Maidi
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 65
Kursziel alt: 65
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Rizk Maidi
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 65
Kursziel alt: 65
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