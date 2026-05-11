JEFFERIES stuft Gea Group auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Während Umsatz und operatives Ergebnis des Anlagenbauers die durchschnittlichen Marktprognosen getroffen hätten, sei der Auftragseingang etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Rizk Maidi am Montag./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:17 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:17 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,30 % und einem Kurs von 56,25EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Rizk Maidi

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 65,00 € , was eine Steigerung von +16,07% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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