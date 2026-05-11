Der Nordstern am Devisenmarkt hängt Euro und Dollar ab

Wer heute Euro oder US-Dollar in Kronen tauscht, erhält knapp 10 Prozent weniger als noch vor fünf Monaten. Dieser Trend ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer perfekten Kombination aus geopolitischen Verschiebungen und einer kompromisslosen Geldpolitik.

Über Jahre hinweg galt die norwegische Krone (NOK) als das Sorgenkind der skandinavischen Märkte. Geplagt von einer schwächelnden Öl-Nachfrage und einer zögerlichen Zentralbank, verlor sie stetig an Boden gegenüber den großen Weltwährungen. Doch seit dem Jahreswechsel 2025/2026 hat sich das Blatt gewendet: Die Krone ist zur stärksten Währung im G10-Raum aufgestiegen.

Der Haupttreiber für den aktuellen Höhenflug ist in Oslo zu finden. Während die US-Notenbank Fed noch über die Richtung ihrer nächsten Zinsentscheidung debattiert und auch die Europäische Zentralbank (EZB) bislang die Füße stillgehalten hat, ist die Norges Bank letzte Woche als erste große Notenbank vorgeprescht. Zentralbankchefin Ida Wolden Bache überraschte die Märkte mit einer Anhebung des Leitzinses auf 4,25 Prozent. Damit wurde der Zinsabstand gegenüber dem US-Dollar und dem Euro weiter ausgeweitet.

Norwegen kämpft mit einer hartnäckigen Kerninflation, die durch ein kräftiges Lohnwachstum befeuert wird. Die Notenbank hat klargestellt, dass es im Jahresverlauf weitere Erhöhungen geben dürfte, zumindest eine. Für internationale Investoren macht dies die Krone attraktiv, da sie in einem volatilen Umfeld ein hohes Maß an staatlicher Stabilität und einen klaren Zinspfad bietet.

Energiepreise als Rückenwind

Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Rolle Norwegens als Europas wichtigster Energielieferant. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten haben die Öl- und Gaspreise seit Jahresbeginn auf einem hohen Niveau stabilisiert. Da norwegische Exporte in Kronen abgerechnet werden oder die Deviseneinnahmen in die heimische Währung zurückfließen, steigt die Nachfrage nach der NOK massiv an.

Gleichzeitig schwächelt der Euro unter der verhaltenen konjunkturellen Entwicklung in den Kernländern der EU, während der US-Dollar durch die Erwartung einer künftig lockeren US-Geldpolitik leicht unter Druck geraten ist. In diesem Vakuum positioniert sich Norwegen als "Sicherer Hafen" – ein Land ohne Staatsschuldenprobleme, aber mit einem der weltweit größten Staatsfonds im Rücken.

Auf dem Papier hat zwar auch Norwegen Schulden, da das Land Staatsanleihen ausgibt (um den heimischen Finanzmarkt zu stützen und Referenzzinssätze zu bieten). Die Bruttostaatsschulden liegen aktuell bei etwa 54,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Diese Schulden sind allerdings eher Formsache, da ihnen gigantische Vermögenswerte gegenüberstehen. Der norwegische Staatsfonds hält aktuell ein Vermögen von rund 20.000 Milliarden NOK (ca. 1,7 Billionen Euro). Wenn man das Vermögen des Staatsfonds gegen die Staatsschulden aufrechnet, ergibt sich ein massives Plus. Zudem wirtschaftet Norwegen extrem solide. Für das Jahr 2026 wird mit einem Haushaltsüberschuss von rund 10 Prozent des BIP gerechnet.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.



Risiken bleiben jedoch bestehen: Sollten die Energiepreise abrupt einbrechen oder die globale Rezessionsangst zunehmen, könnte die exportabhängige Krone wieder unter Druck geraten.

Ausblick: Bleibt die Krone die Gewinnerin des Jahres?

Experten sind vorsichtig optimistisch, dass der Aufwärtstrend der Währung anhält. Die Norges Bank hat bei ihrer Zinserhöhung in der vergangenen Woche angekündigt, dass weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr auf bis zu 4,5 Prozent möglich seien. Damit rechnen auch die Analysten von Handelsbanken und SEB, ohne sich jedoch zeitlich festlegen zu wollen. Am Markt wird erwartet, dass ein solcher Schritt bereits bei der nächsten Sitzung am 18. Juni erfolgen könnte.

Sollte die Norges Bank tatsächlich schon im nächsten Monat eine Erhöhung auf 4,50 Prozent beschließen, könnte die Krone die psychologisch wichtige Marke von 10,50 NOK ins Visier nehmen. Für den Moment bleibt der Nordstern am Devisenmarkt hell erleuchtet.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion