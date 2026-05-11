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    Das Ende der Vibecession

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    Die Reichen buchen Urlaube – der Rest rutscht immer tiefer ab

    Während Vermögende weiter Aktiengewinne feiern und Sommerurlaube buchen, kämpfen Millionen Amerikaner mit steigenden Preisen, teurem Benzin und neuen Schulden.

    Das Ende der Vibecession - Die Reichen buchen Urlaube – der Rest rutscht immer tiefer ab
    Foto: John Marshall Mantel - ZUMA Press Wire

    Die Stimmung der US-Verbraucher ist auf ein historisches Tief gefallen. Der endgültige April-Wert der University of Michigan lag bei nur 49,8 Punkten – dem niedrigsten Stand seit Beginn der Umfrage vor 74 Jahren. Während einige Ökonomen solche Umfragen wegen politischer Verzerrungen oder der sogenannten "Vibecession" skeptisch sehen, glaubt Heather Long, Chefökonomin der Navy Federal Credit Union, dass sich dahinter längst eine reale finanzielle Belastung verbirgt.

    "Die Amerikaner geraten jetzt buchstäblich in die Zange", sagte sie gegenüber Fortune. "Das ist nicht nur ein Gefühl, sondern finanzielle Realität."

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    Besonders problematisch wird die Lage durch die Kombination aus hoher Inflation und stagnierenden Löhnen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen zuletzt zwar um 3,6 Prozent, die Inflation dürfte im April jedoch erneut bei rund vier Prozent liegen. Steigende Energiepreise infolge des Kriegs zwischen den USA, Israel und dem Iran verschärfen den Druck zusätzlich. Die Benzinpreise in den USA liegen inzwischen bei mehr als 4,55 US-Dollar pro Gallone.

    Joseph Brusuelas, Chefökonom bei RSM, erwartet deshalb, dass die realen Löhne bereits im April stagnieren oder sogar sinken könnten. Im Mai dürften sie seiner Einschätzung nach „definitiv negativ“ werden, sobald die höheren Energiepreise vollständig in der Wirtschaft ankommen.

    Gleichzeitig wächst die Spaltung zwischen wohlhabenden und einkommensschwächeren Haushalten immer stärker. Während der S&P 500 neue Rekordstände erreicht und vermögende Haushalte weiter konsumieren, geraten viele Amerikaner finanziell zunehmend unter Druck. Laut Daten der Federal Reserve Bank of New York schränken einkommensschwächere Haushalte ihre Benzinausgaben bereits deutlich ein oder weichen auf öffentliche Verkehrsmittel aus. Höhere Einkommensgruppen konsumieren dagegen nahezu unverändert weiter.

    Auch bei der Navy Federal zeigen die Daten ein immer deutlicheres Auseinanderdriften. "Es gibt die Leute, die verdienen – ich würde sagen 150.000 US-Dollar oder mehr in New York, 125.000 US-Dollar oder mehr anderswo – in ihrer Welt gibt es keine Rezession", sagte Long. "Sie buchen weiterhin ihre Sommerurlaube."

     

    Viele Haushalte mit niedrigerem Einkommen hätten dagegen längst begonnen, sich stärker zu verschulden. Laut Long steigen sowohl die Nutzung von Kreditkarten als auch die Anträge auf Privatkredite. "Sie müssen Schulden machen, weil sie von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck nicht über die Runden kommen."

    Ökonomen sprechen zunehmend von einer "K-förmigen" Entwicklung: Während Vermögende durch steigende Aktienmärkte profitieren, geraten große Teile der arbeitenden Bevölkerung unter immer stärkeren finanziellen Druck. Noch zeigen sich diese Belastungen kaum am Arbeitsmarkt. Doch laut Long tauchen die ersten Warnsignale oft früher an anderer Stelle auf – bei Kreditkartenschulden, sinkender Nachfrage und wachsender Unsicherheit der Verbraucher.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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