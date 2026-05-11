Dividendenkönig im Crash-Modus: Fallendes Messer oder Mega-Chance?

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Abbott Laboratories

Während Technologie- und Halbleiterwerte in den vergangenen Tagen und Wochen von einem Rekordhoch zum nächsten geeilt sind, liegt der Rest des Aktienmarkts inzwischen vollkommen brach. Die Rallye bei AMD, Intel, Micron und Co. hat zu einer so starken Liquiditätskonzentration geführt, dass viele Branchen und Einzelwerte nach crashartigen Abverkäufen inzwischen sogar in Bärenmärkten handeln. Das ist Chance und Risiko zu gleich.

Auf der einen Seite gibt es viele Qualitätswerte, darunter auch bewährte Dividendenzahler, so günstig wie seit vielen Jahren nicht mehr. Andernfalls ist in diesen Aktien noch keine Bodenbildung in Sicht, was für anhaltende Kursrisiken spricht – zumal umgekehrt bei Chip-Aktien noch keine Ende der Rallye in Sicht ist, was bedeutet, dass die Liquiditätskonzentration anhält und eine Sektorrotation auf sich warten lassen könnte.

Nichtsdestotrotz sollten Anlegerinnen und Anleger damit beginnen, ihre Watchlisten für die Zeit nach dem Halbleiter-Hype zu füllen. Eine besonders attraktive Chance könnte der Life-Science-Konzern Abbott Laboratories bieten, der mit 54 Jahren Dividendenerhöhungen in Folge zu den sogenannten Dividendenkönigen gehört. Ohne dass sich die Geschäftslage eingetrübt hätte, ist die Aktie in den vergangenen 12 Monaten um fast 37 Prozent gefallen. Hier kann ohne Übertreibung von einem Crash gesprochen werden. Ist die Aktie jetzt ein fallendes Messer oder bietet sie eine seltene Einstiegschance?

Abbot Laboratories Chartsignale

Aktie im freien Fall: Nach einem Doppel-Top auf Mehrjahresebene ist Abbott Laboratories trotz starker Geschäfte in den Crash-Modus übergegangen.

Nach einem Doppel-Top auf Mehrjahresebene ist Abbott Laboratories trotz starker Geschäfte in den Crash-Modus übergegangen. Verkaufssignale aktiviert: Ein Death Cross, unterschrittene Unterstützungen und Mehrjahrestiefs beschleunigen den Abverkauf der Aktie.

Ein Death Cross, unterschrittene Unterstützungen und Mehrjahrestiefs beschleunigen den Abverkauf der Aktie. Unterstützung naht: Im Bereich von 80 US-Dollar wartet ein starker Support. Dieser könnte zu einer Bodenbildung im Chart führen.

Im Bereich von 80 US-Dollar wartet ein starker Support. Dieser könnte zu einer Bodenbildung im Chart führen. Technische Extreme: Der Abwärtstrend ist inzwischen weit fortgeschritten, wie ein RSI so niedrig wie zuletzt vor über 20 Jahren beweist.

Quelle: Eigene Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 11.05.2021 bis 11.05.2026

Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Außerdem kann die Rendite infolge von Wechselkursschwankungen kleiner oder größer als die Basiswertentwicklung ausfallen.

Erst Reichmacher, jetzt Kapitalvernichter?

Langfristig gehört Abbott Laboratories zu den sogenannten Compoundern beziehungsweise „Reichmacher-Aktien“, welche neben anhaltenden Kursgewinnen auch stetig steigende Dividendenrenditen und damit besonders hohe Gesamtrenditen bieten. Unter Berücksichtigung von Höhen und Tiefen hat Abbott Laboratories in den vergangenen 30 Jahren eine Gesamtrendite von 1.587 Prozent erwirtschaftet gegenüber von 1.854 Prozent, welche der S&P 500 eingebracht hat.

Bis vor wenigen Monaten, also vor dem Beginn des Crashs der Aktie, bot Abbott Laboratories sogar einen Performancevorsprung von fast 1.000 Prozentpunkten. Das zeigt ebenso wie die erstklassige Dividendenhistorie den langfristigen Erfolg des Unternehmens an, das unter seinem Dach Diagnostikdienstleistungen, Laborbedarf, Nahrungsergänzungsmittel, Medizingeräte und pharmazeutische Wirkstoffe vereint.

Abbott Laboratories nach Verkaufssignalen im Crash-Modus

Nach einem Allzeithoch auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie, als vor allem die Diagnostiksparte boomte, ist das langfristig starke Kurs- und Geschäftswachstum ins Stocken geraten, da sich die Geschäfte nach einer Nachfrageexplosion normalisiert haben – eine Entwicklung die bis heute auch auf dem mittlerweile in den MDAX abgestiegenen Mitbewerber Sartorius lastet.

Zwar gelang Abbott Laboratories Anfang letzten Jahres noch einmal ein Hoch im Bereich von 140 US-Dollar, Anschlusskäufe blieben jedoch aus. Dadurch ist es zu einem Doppel-Top und einer anschließenden Trendwende gekommen, die sich nach einem Death Cross der gleitenden Durchschnitte im vergangenen Herbst beschleunigt hat.

Inzwischen ist die Aktie in den freien Fall übergangen. Seit dem Beginn des Iran-Krieges gab es nicht eine einzige (!) positive Wochenkerze. Zuletzt ist Abbott Laboratories auf den niedrigsten Stand seit April 2020 gefallen. Solche Mehrjahrestiefs bedeuten in der technischen Analyse starke Verkaufssignale. Da Unterstützungen gegenwärtig auf sich warten lassen, könnte der Abverkauf weiter anhalten. Das spricht zunächst für ein fallendes Messer.

Aktie so überverkauft wie seit 20 Jahren nicht mehr

Allerdings wirkt der Abverkauf mit Blick auf die technischen Indikatoren inzwischen überzogen. Zwar bestätigen diese zunächst den Abwärtstrend der Aktie und lassen bislang noch keine bullishen Divergenzen als Hinweise für eine mögliche Trendwende erkennen, doch inzwischen zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) mit Werten von 22,6 auf Tages- und 18,0 auf Wochenbasis extrem überverkaufte Zustände an.

Auf Wochenbasis war die Aktie zuletzt nach dem Platzen der Dotcom-Blase vor über 20 Jahren so stark überverkauft. Allein das sorgt für eine täglich wachsende Rebound-Wahrscheinlichkeit. Auch der Umstand, dass die Aktie auf Monatsbasis aus den Bollinger-Bändern (nicht eingezeichnet) herausgefallen ist, spricht dafür, dass Abbott Laboratories in absehbarer Zeit einen Boden finden dürfte. Hierfür sollten Anlegerinnen und Anleger die Unterstützung bei 80 US-Dollar ins Visier nehmen.

Unternehmensinsider haben zuletzt immer wieder zugegriffen, darunter auch der CEO Robert Fort, welcher bereits bei 107,13 US-Dollar zugeschlagen und Anteile im Wert von rund 2 Millionen US-Dollar gekauft hatte. Verwaltungsrat Daniel Starks hat zwei Mal gekauft und dabei ebenfalls rund 2 Millionen US-Dollar investiert, auch der Finanzchef hat den Crash der Aktie zum Aufstocken seiner Position genutzt. Damit steht dem Pessimismus des Marktes Zuversicht des Managements gegenüber. Ein weiteres Argument für die Aktie liefert die Unternehmensbewertung.

Dank günstiger Bewertung: Dividendenrendite auf Mehrjahreshoch

Die ist angesichts des sich inzwischen vollziehenden Crashs der Aktie so günstig wie seit vielen Jahren nicht mehr. Zwar ist die Geschäftsentwicklung in den Jahren nach dem Höhepunkt der Corona-Pandemie kaum vom Fleck gekommen, doch Erlöse und Erträge sind überwiegend konstant geblieben.

In den vergangenen 12 Monaten erwirtschaftete Abbott Laboratories Erlöse in Höhe von 45,1 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von knapp 6,3 Milliarden US-Dollar. Zwar kletterte die Nettoverschuldung von 5,2 auf 26,8 Milliarden US-Dollar. Das steht aber im Zusammenhang mit der Übernahme von Mitbewerber Exact Sciences.

Dadurch liegt das für 2026 geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inzwischen bei nur noch 15,4 – ein Wert um 35,5 Prozent unter dem 5-Jahres-Mittel der Aktie. Selbst gegenüber dem Branchendurchschnitt von 16,9 bietet Abbott Laboratories, das lange mit einem Bewertungsaufschlag gehandelt wurde, einen Discount von 8,8 Prozent.

Vereinzelt sind die Abschläge gegenüber der historischen Norm sogar noch höher. So liegen die Anteile beim Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis mit 1,62 um 43,0 Prozent unter dem 5-Jahresmittel. Beim EV/EBITDA-Verhältnis, dem Buchwert sowie der Cashflow-Rendite liegt der Rabatt zwischen 25 und 38 Prozent. Das deutet auf eine strukturelle Unterbewertung der Anteile hin, sofern sich die neuen Vielfache nicht als neue Norm durchsetzen.

Die Dividendenrendite ist mit für 2026 erwarteten knapp 3 Prozent so hoch wie seit mehr als 10 Jahren nicht mehr. Aufgrund der in den vergangenen Jahren konstant hohen Wachstumsrate lohnt sich Abbott Laboratories vor allem für Anlegerinnen und Anleger mit langfristigem Anlagehorizont. Wer vor einem Jahrzehnt investiert hat, bringt es inzwischen auf eine Einstiegsrendite von beachtlichen 6,7 Prozent.

Wall Street unbeeindruckt, Zahl der Kaufempfehlungen wächst

Ungeachtet der anhaltenden Kursverluste genießt die Aktie an der Wall Street unverändert große Unterstützung, die Zahl der offenen Kaufempfehlungen hat in den vergangenen Monaten sogar zugenommen. Dadurch kommt Abbott Laboratories bei insgesamt 28 Empfehlung auf 16 Bewertungen mit „Kaufen“ sowie 5 weitere zum „Übergewichten“. Negative Bewertungen liegen keine vor, die übrigen 7 Nennungen sind solche zum „Halten“.

Der faire Wert der Aktie wird von Analystinnen und Analysten im Mittel auf 118,64 US-Dollar veranschlagt. Das bedeutet gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag ein Potenzial von 40,7 Prozent. Selbst die pessimistischste Einschätzung sieht mit einem Kursziel von 92 US-Dollar Aufwärtspotenzial. Die erst vor wenigen Tagen bekräftigte, zuversichtlichste Einschätzung der britischen Barclays-Bank liegt demgegenüber bei 143 US-Dollar.

Abbott Laboratories auf einen Blick

ISIN: US0028241000

US0028241000 Börsenwert: 146,9 Milliarden US-Dollar

146,9 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 2,99 Prozent

2,99 Prozent KGVe 2026: 15,4

15,4 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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