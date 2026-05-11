TKMS Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 11.05.2026

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei TKMS abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -16,45 % verkraften.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die TKMS Aktie. Mit einer Performance von -6,99 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,06 %, geht es heute bei der TKMS Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,84 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +19,31 % gewonnen.

Während TKMS deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,33 %. Damit gehört TKMS heute zu den auffälligeren Werten.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,64 % 1 Monat -11,84 % 3 Monate -16,45 % 1 Jahr -7,39 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

Stand: 11.05.2026, 12:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um TKMS: H1-Umsatz ca. 1,17 Mrd €, Auftragseingang ~3,4 Mrd €, Backlog ~20,6 Mrd €, Book-to-Bill >3. Bereinigte EBIT-Marge ca. 5,1% (Ziel >6% im Geschäftsjahr, mittelfristig >7%). Diskussionen drehen sich um Kursreaktion trotz Wachstum, Abverkauf nach Zahlen und M&A-Gerüchte um GNY Kiel. Valuation bleibt umstritten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TKMS eingestellt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,73 Mrd.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Leonardo und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,21 %. Leonardo notiert im Minus, mit -3,09 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,41 %. Huntington Ingalls Industries verliert -0,71 %

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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.