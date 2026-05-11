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    TKMS Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 11.05.2026

    Am 11.05.2026 ist die TKMS Aktie, bisher, um -6,99 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Besonders beachtet! - TKMS Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 11.05.2026
    Foto: Petra Nowack - 1757462848

    TKMS aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.05.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die TKMS Aktie. Mit einer Performance von -6,99 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,06 %, geht es heute bei der TKMS Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei TKMS abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -16,45 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,84 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +19,31 % gewonnen.

    Während TKMS deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,33 %. Damit gehört TKMS heute zu den auffälligeren Werten.

    TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,64 %
    1 Monat -11,84 %
    3 Monate -16,45 %
    1 Jahr -7,39 %
    Stand: 11.05.2026, 12:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um TKMS: H1-Umsatz ca. 1,17 Mrd €, Auftragseingang ~3,4 Mrd €, Backlog ~20,6 Mrd €, Book-to-Bill >3. Bereinigte EBIT-Marge ca. 5,1% (Ziel >6% im Geschäftsjahr, mittelfristig >7%). Diskussionen drehen sich um Kursreaktion trotz Wachstum, Abverkauf nach Zahlen und M&A-Gerüchte um GNY Kiel. Valuation bleibt umstritten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TKMS eingestellt.

    Zur TKMS Diskussion

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,73 Mrd.EUR € wert.

    Entscheidung über U-Boot-Großauftrag aus Kanada naht


    Im Rennen um den U-Boot-Großauftrag aus Kanada erwartet TKMS -Chef Oliver Burkhard eine baldige Entscheidung. "Wir rechnen damit, dass diese noch im ersten Halbjahr kommen könnte", sagte der Vorstandsvorsitzende des Marineschiffbauers aus Kiel. …

    Marineschiffbauer TKMS wächst und bestätigt Prognose - Aktie schwach


    Der Marineschiffbauer TKMS hat nach Zuwächsen im ersten Halbjahr seine Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Dabei profitiert der U-Boot- und Fregatten-Bauer weiter von hohen Militärausgaben der Regierungen. Das zum Industriekonzern …

    Rüstungswerte im Abverkauf - Rheinmetall weiter auf Talfahrt


    Die vor dem Wochenende bereits sehr schwachen Papiere von Rüstungswerten haben am Montag ihre Verluste ausgeweitet. Auch TKMS , die vorbörslich noch Auftrieb bekommen hatten von gut aufgenommenen Geschäftszahlen, drehten rasch ins Minus mit zuletzt …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Leonardo und Co.

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,21 %. Leonardo notiert im Minus, mit -3,09 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,41 %. Huntington Ingalls Industries verliert -0,71 %

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    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    -6,17 %
    -14,91 %
    -10,90 %
    -15,42 %
    -18,22 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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