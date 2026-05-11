Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 11.05.26
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In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 11.05.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Gold (-1,38 %) genz vorne. Gefolgt von RENK Group (-5,06 %), DAX Performance (-0,36 %), Nvidia Corporation (-0,64 %), ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future (+3,24 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Gold
|VD23R7
|Long
|2,25
|349,99 Tsd.
|DAX Performance
|VY3X5Y
|Short
|62,22
|203,90 Tsd.
|Nvidia Corporation
|HM1HH5
|Long
|4,25
|159,78 Tsd.
|SMA Solar Technology AG
|HM543H
|Long
|4,50
|136,50 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Micron Technology Inc
|VJ1JZV
|Long
|2,20
|140,80 Tsd.
|AMD Advanced Micro Devices
|PM1F40
|Long
|3,35
|20,83 Tsd.
|Deutsche Lufthansa AG
|DQ4496
|Long
|3,49
|15,75 Tsd.
|Allianz SE
|DY9DMQ
|Short
|19,01
|15,08 Tsd.
|AMD Advanced Micro Devices
|PK0N98
|Long
|1,91
|14,62 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Vontobel Rising Economies Disruptors Index
|
Classic
|VJ1W2V
|341,07 Tsd.
|RENK Group
|
Classic
|DK1F2C
|293,30 Tsd.
|Cell 17 PC
|
Sonstige
|A4AP64
|122,65 Tsd.
|Allianz SE,Siemens Energy
|
Sonstige
|A2U3XC
|119,77 Tsd.
|Allianz SE,Siemens Energy
|
Sonstige
|A2U3XC
|119,77 Tsd.
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