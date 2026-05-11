Europas Norden wird zum Rohstoffmotor

Edelmetalle, Kupfer, Lithium und Seltene Erden: In Europas Norden wächst die Rohstoffgewinnung rasant. Unternehmen melden vermehrt Bohrerfolge, den Bau und die Inbetriebnahme von Minen und die Beschleunigung von Großprojekten.

Der Edelmetallexplorer Firefox Gold (ISIN: CA31816R8369, WKN: A419WJ) bohrt auf dem Mustajarvi-Goldprojekt in der Region Lappland im Norden Finnlands, 17 km östlich der Stadt Kittilä.10.000 Bohrmeter planen die Geologen bis zum Ende des Frühjahres zu absolvieren.

CEO Carl Löfberg bezeichnet die ersten vorliegenden Ergebnisse aus den Bohrkernen als vielversprechend. Eine Bohrung in der Nordostzone untersuchte die Ausdehnung einer 2021 entdeckten Zone mit Goldmineralisierung in tiefere Bereiche und durchteufte ab einer Tiefe von 301,5 Metern 11,0 Meter mit einem Goldgehalt von 4,9 Gramm pro Tonne.

Die Ostzone des Projekts konnte durch Erweiterungsbohrungen um 50 Meter nach Nordosten ausgedehnt werden. Dabei wurden in einer Tiefe von weniger als 100 Metern weitere goldhaltige Abschnitte gefunden. In einer Bohrung in der Lücke zwischen Ost- und Nordostzone dokumentierte das Team sichtbares Gold.

Firefox Gold: Pyrit-Quarzbrekzie macht Hoffnung

Eine weitere Bohrung stieß auf eine über 6,0 Meter mächtige, pyritmineralisierte Quarzbrekzie. Brekzien sind Gesteinsfragmente, die durch eine feinkörnige Masse miteinander verbunden sind – in diesem Fall besteht die Masse aus Quarz und Pyrit. Das ist für die Goldexploration von Bedeutung: Pyrit gilt als wichtiger Indikator, da Gold oft mikroskopisch fein in seiner Kristallstruktur eingeschlossen ist oder zusammen mit ihm auftritt.

Die Brekzie beginnt unmittelbar unter einer lockeren Deckschicht in einer Tiefe von 7,4 bis 13,4 Metern, die während der Eiszeiten durch Gletscher abgelagert wurde. „Solche massiven Pyrit- und Quarzbrekzien wiesen in früheren Bohrungen in Mustajärvi einen hohen Goldgehalt auf“, heißt es im Bericht der Geologen. Die Analyse der Bohrkerne steht noch aus.

Der Frühling in Skandinavien beginnt spät – was allerdings der Aktivität im Bergbau nicht abträglich ist. Die nordischen Länder arbeiten mit Hochdruck an der Erschließung ihrer großen Rohstoffvorkommen. Explorer wie Firefox Gold sowie Unternehmen mit weiter fortgeschrittenen Projekten melden quer über alle Mineraliensegmente hinweg Fortschritte.