🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsFondsvorwärtsantea Thesaurierungs-Anteile R FondsvorwärtsNachrichten zu antea Thesaurierungs-Anteile R

    Marktkommentar

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kornelius Purps (antea): Glückwunsch, DAX! Ein Jahr seitwärts

    Seit einem Jahr kommt der DAX nicht recht vom Fleck, selten war die Handelsspanne so gering. Die Hoffnung, diese Phase würde in eine Kursrallye münden, ist aber gering.

    Marktkommentar - Kornelius Purps (antea): Glückwunsch, DAX! Ein Jahr seitwärts
    Foto: www.assetstandard.de

    08.05.2026 - 

    Man kann es fühlen, man kann es sehen und man kann es errechnen: Der DAX tritt auf der Stelle. Nicht im Tagesgeschäft – derzeit sehen wir sogar recht große Tagesschwankungen zu beiden Seiten. Nicht in der langen Sicht – da tendiert der DAX seit 15 Jahren nach oben. Aber in der mittelfristigen Betrachtung: In den vergan-
    genen zwölf Monaten verharrte der DAX innerhalb einer Handelsspanne von lediglich 14 Prozent. Das entspricht dem zweitengsten Zwölf-Monats-Korridor aller Zeiten. Warum ist das so? Und wann wird der DAX diesen Korridor verlassen? Eine Mutmaßung.

    Ein gewichtiger Grund für die Seitwärtsbewegung der vergangenen Monate dürfte die starke Kursperformance der vorangegangenen zweieinhalb Jahre gewesen sein. Zwischen Herbst 2022 und Mai 2025 hat sich der DAX in etwa verdoppelt. Vom Kursrückschlag im Herbst 2023 an beträgt das Plus immer noch rund sechzig Prozent, vom Kursrückschlag im Herbst 2024 noch etwa vierzig Prozent. Ins Jahr 2025 startete der DAX mit einem Plus von fast zwanzig Prozent, wenn man die Zollkriegs-bebingte kurze, wenngleich scharfe, Korrektur im April 2025 einfach mal überspringt.

    (...)


    Klicken Sie hier, um den vollständigen Beitrag zu lesen.




    Autor
    Asset Standard
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    AssetStandard ist das führende Portal für Vermögensverwaltende Produkte in Deutschland. Auf www.assetstandard.com werden alle Daten, Dokumente und Informationen zu diesem wachsenden Marktsegment gebündelt. Einheitliche Standards ermöglichen einzigartige Vergleiche zu den Anlageprodukten. Das Portal beinhaltet umfassende Recherche-, Analyse- und Informationsmöglichkeiten bis hin zum Asset Manager eines einzelnen Produkts.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Asset Standard
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktkommentar Kornelius Purps (antea): Glückwunsch, DAX! Ein Jahr seitwärts Seit einem Jahr kommt der DAX nicht recht vom Fleck, selten war die Handelsspanne so gering. Die Hoffnung, diese Phase würde in eine Kursrallye münden, ist aber gering.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     