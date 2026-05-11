RBC stuft Gea Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Bericht des Anlagenbauers sei ein wenig besser als erwartet ausgefallen, schrieb Sebastian Kuenne am Montag in seiner ersten Reaktion. Den Auftragsbestand bezeichnete er als "gesund" und sieht Chancen für ein beschleunigtes Umsatzwachstum in den kommenden Quartalen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:19 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:19 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,81 % und einem Kurs von 55,95EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.





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