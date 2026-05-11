RBC stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherers sei etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Ben Cohen am Montag in seiner ersten Reaktion. Die Erträge im Schaden/Unfall-Geschäft hätten merklich enttäuscht./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:40 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:40 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,82 % und einem Kurs von 236,6EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.





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