RBC stuft Thyssenkrupp Nucera auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Outperform" belassen. Die Auftragslage des Elektrolysespezialisten sei besser als prognostiziert, schrieb Colin Moody am Montag in seiner ersten Reaktion. Umsatz und operatives Ergebnis seien aber hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:41 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:41 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,67 % und einem Kurs von 8,03EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Colin Moody

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp Nucera

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 15

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

