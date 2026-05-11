RBC stuft Thyssenkrupp Nucera auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Outperform" belassen. Die Auftragslage des Elektrolysespezialisten sei besser als prognostiziert, schrieb Colin Moody am Montag in seiner ersten Reaktion. Umsatz und operatives Ergebnis seien aber hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,67 % und einem Kurs von 8,03EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Colin Moody
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp Nucera
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 15
Kursziel alt: 15
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Colin Moody
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp Nucera
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 15
Kursziel alt: 15
Währung: EUR
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